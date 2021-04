Las imágenes del horror en el geriátrico de Godoy Cruz

"Clausurado", eso indica la faja de seguridad que está ubicada en la puerta de la residencia "Lila Tomas", en calle Perito Moreno de Godoy Cruz.

La noticia trascendió porque el geriátrico no tenía habilitaciones municipales, ni ministeriales. Sin embargo, la situación se tornó más compleja cuando se presentaron pruebas del maltrato físico que sufren los adultos mayores que están ahí.

Personas atadas a la cama, videos donde gritan pidiendo agua, cucarachas caminando por sus extremidades, situaciones realmente alarmantes.

En MDZ Radio, dialogó la diputada Marcela Fernández, quien presentó un proyecto de ley para regular el funcionamiento de las residencias y hogares de día para personas mayores. El mismo, tiene como objetivo la modificación de la Ley 5532, que tiene más de 30 años en vigencia en la provincia.

"Con respecto al control sobre estas residencias, hemos incorporado a la Dirección de Adultos Mayores, porque con la Ley 5532 solo se hace una habilitación de la parte física del lugar, pero nadie evalúa el estado de las personas mayores, ni su estado vincular. Por eso es que el proyecto se centra en que la responsabilidad primera es de la familia", manifestó.

Frente a lo sucedido, la diputada expresó: "¿Dónde está la familia de estas personas?, esto es un esquema complejo sobre el que estamos trabajando".

"Esto que pasó acá tiene que ver con todo lo clandestino. Se actúa bajo la necesidad y es verdad que a veces no queremos mirar lo que sucede en la realidad. Muchas familias no pueden o no quieren tener familiares a su cargo, los llevan a este tipo de lugares donde prefieren pagar poco aunque saben que no serán bien tratados", sentenció la funcionaria.

