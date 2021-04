Intendente mendocino afirmó que hoy se le terminaron las vacunas contra el coronavirus

"Me siento pleno de poder ayudar en persona a la sociedad, no solo como intendente, sino también como profesional de la salud. ¡El coronavirus no para, nosotros tampoco!", con esa frase el jefe de la comuna Daniel Orozco, se mostró a través de las redes sociales en el estadio Polimeni colocándole la vacuna a los vecinos de ese departamento.

"En Las Heras estamos trabajando fuertemente, y las vacunas son las mejores armas para defender a la población", describió el intendente Orozco en MDZ Radio.

Para el funcionario y médico, lo más preocupante hoy, son las mutaciones que está presentando el virus. Frente a esa afirmación, detalló que hay que estar a tiempo con las vacunas y expresó: "Nosotros vemos una muy buena estadística, tenemos más de 13 mil adultos mayores de 70 años y estamos trabajando muy fuerte con ellos. Los mayores de 60 tenemos un padrón de más de 18 mil personas. Venimos vacunando desde Semana Santa e incluido sábados y domingos. Hoy agotamos las vacunas y estamos esperando nuevas dosis, no queremos tener nada en el depósito, queremos tener todo colocado".

No me he vacunado todavía, estamos priorizando los grupos de riesgo

Para el jefe de la comuna las chicanas políticas y la grita se debe dejar de lado frente a la situación de pandemia que está atravesando el país: "Hay que trabajar de forma unida desde la Nación, junto a las provincias y los municipios".

Frente a la posibilidad de que la provincia o los municipios compren vacunas, Orozco vio muy positiva esa alternativa y detalló que han estado dialogando junto a la ministra de Saluda, Ana María Nada, para poder hacer "viable" las compras.

