Este es el gran problema económico que tiene Argentina

Tras conocerse las cifras de la pobreza del Indec, que arrojó datos alarmantes, el especialista Carlos Burgueño analizó la grave situación económica de Argentina. ¿Cuál es el verdadero problema al que debemos atender?, lo respondió en el aire de MDZ Radio.

"Tenemos una pobreza estructural que en una década creció 10 puntos. Actualmente, es del 40%", dijo el economista. Y por eso centró su análisis justamente en los 10 años anteriores al 2020, que fue el azotado por la pandemia y, por tanto, el que peores cifras marcó.

"La clase política nos debe a todos los argentinos 10 años de empeoramiento de la pobreza, porque hace más de una década que este país no crece. Estamos en el mismo lugar que en 2011 en cuanto al PBI, a la redistribución de la riqueza, a la capacidad productiva, a los índices de inversión, etc", reflexionó Burgueño en el aire.

El futuro tampoco es alentador, en cuanto a números, porque -según dijo- en diciembre de este año "por más de que el crecimiento sea del 7%, vamos a estar 11 años para atrás y el siguiente, 12". Hasta 2022 "a lo máximo que podemos aspirar es a recuperar lo que perdimos en el 2020, el año de la pandemia".

Al respecto, el economista aseguró que este "es el gran fracaso de los argentinos como sociedad: No sólo no pudimos bajar 10 puntos la pobreza, sino que la aumentamos".

En ese mismo sentido, Burgueño dijo que el principal problema económico que tiene el país es la inflación. "Los políticos no deberían estar hablando de otra cosa que no sea eso, todos los días". Para él, nuestros representantes deberían estar debatiendo en cuanto a no más de 5 asuntos: "Cómo tener las menores consecuencias negativas posibles en la segunda ola de covid, cómo conseguir más vacunas y que estas lleguen a todos sin que nadie se las robe y la inflación. Si se quiere podemos sumar la seguridad, por ejemplo, y la corrupción".

En cuanto a ese debate al que Burgueño instó a la clase política, dijo que deben pensar seriamente, sin acusarse unos a otros. "¿Qué están pensando para sacar a este país de la pobreza estructural?, ¿y para terminar con la inflación?, ¿o en serio creen que cada uno por su lado dentro de 10 años hablaremos de un país exitoso?", se preguntó.

"Fallaron todos en este tiempo: el kirchnerismo, Macri y también, lamentablemente, está fracasando Alberto. A este ritmo, vamos a estar hablando de 4 gestiones de fracaso", concluyó.