Lula da Silva podrá ser candidato para las elecciones 2022

Esta semana se inició con la noticia de que se anularon las sentencias contra el ex presidente de Brasil Lula da Silva. Fue la decisión de un ministro de la Corte Suprema de Brasil Edson Fachin que anuló este lunes todas las condenas de primera instancia relacionadas a la operación Lava Jato. Estos procesos fueron juzgados por el tribunal de primera instancia de Curitiba, a cargo del entonces juez Sergio Moro por lo que hoy Fachin indicó que la corte no tenía en su momento la “competencia jurídica” requerida para analizarlos.

"A decisão que hoje afirma a incompetência da Justiça Federal de Curitiba é o reconhecimento de que sempre estivemos corretos nessa longa batalha jurídica."



Leia a íntegra da nota da defesa do ex-presidente Lula. #equipeLula https://t.co/s82EPSXuzL — Lula (@LulaOficial) March 8, 2021

Luego de cumplir 19 meses en prisión fue liberado en noviembre de 2019. Lo relevante aquí es que la anulación de las condenas le devuelve al ex mandatario del PT (Partido de los Trabajadores) sus derechos sociales y políticos. Es una razón para suponer que se presentará como candidato en las próximas elecciones en 2022. Vale destacar que en el 2018 cuando ganó Jair Bolsonaro fue frente a un Lula da Silva favorito en las encuestas pero imposibilitado de presentarse por las condenas que hoy le anulan.

En diálogo con MDZ Radio Elenira Vilela Profesora, dirigente sindical y del Partido de los Trabajadores en Santa Catarina cuenta la enormísima alegría con la que reciben la noticia. "Hoy es un día muy feliz para la democracia de Brasil". La dirigente explica la definción de Fachin como "si Lula nunca hubiera sido condenado o juzgado. El señor Lula da Silva ha sido juzgado por un juez que la Corte Suprema consideró incompetente por no ser el juez natural de la causa".

"Ahora es un ciudadano con todos sus derechos" señaló Vilela. Pero se vuelve a iniciar el proceso enteramente en la Justicia Federal de Brasilia. Una posibilidad es que se declare parcial al juez Sergio Moro y se descarte lo ya presentado o se avance sobre ese mismo material pero siempre en una causa enteramente nueva. "Es como si nunca hubiera sucedido, como si nunca lo hubieran juzgado" señala Vilela.

En el 2018, Lula da Silva fue condenado por una corte de segunda instancia en el marco de la causa de Guarujá, por la que estuvo preso más de un año y medio. Como consecuencia no pudo competir en los comicios de ese año, cuyas encuestas lideraba y que finalmente fueron ganados por Jair Bolsonaro. La profesora Vilela afirma que como consecuencia de este "reconocimiento de inocencia que es una gran conquista para la democracia. Pero falta condenar a Sergio Moro". En esa misma dirección apunta fuerte contra el actual presidente diciendo que "hay que derrumbar a Bolsonaro porque no ha sido electo en condiciones normales porque su mayor contrincante no pudo presentarse. Habría que anular esas elecciones".

Desde el Partido de los Trabajadores se están reuniendo para organizar una posible vuelta al poder a razón de esta noticia. Aunque - reconoce la dirigente sindical- que lo piensan en el marco de una pandemia que no da tregua. Por lo que no han definido un acompañamiento en las calles del proceso que siga, pero sí se están reorganizando.

Escuchá la nota completa acá.