La vacunación VIP llegó a Mar del Plata, ¿qué dijo uno de los implicados?

Desde que se conoció lo que sucedió a nivel nacional con la vacunas vip, que involucró al ex ministro de Salud, Ginés González García, en cada ciudad del país se pone la lupa cada vez que se dan a conocer a la personas vacunas.

En esta oportunidad, en Mar del Plata, el ayudante fiscal Javier Pettigiani realizó una denuncia penal, donde le solicita a la Fiscalía de Delitos Económicos la nómina de personas que ya fueron vacunadas en la ciudad.

En la lista del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino ya aparecen más de 6000 vacunados. Sin embargo, hay una decena de nombres que llaman la atención por ser menores de 70 años, ser funcionarios y estar relacionados con la militancia k.

En MDZ Radio dialogó Facundo Apache Villalba, uno de los implicados. "Apache" es dirigente gremial de ATE y CTA y recibió la primera dosis de la Sputnik V.

"En principio lo que ha ocurrido es que un periodista, con mala intención o por impericia en su trabajo, puso a una persona, a mi personalmente, por no chequear las fuentes en un listado, y esto me puso en el ojo de la tormenta y creó un conflicto que no existe", explicó Villalba.

Además, defendió que más allá de su cargo gremial, él es trabajador de la salud: "Yo soy trabajador de la salud, del Hospital Interzonal, fui electo en dos periodos distintos como delegado gremial y luego asumí funciones como secretario. Todo esto es porque soy trabajador del hospital. En ese sentido, me anoté a través de la página web en su debido momento, me llegó el turno y fui a vacunarme. Pero bueno hay que salir de dar explicaciones producto de la impericia de no revisar la fuente".

Escuchá la entrevista completa acá.