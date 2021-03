Cuál era el verdadero propósito de la toga de los jueces y por qué creen que fracasaría

La jueza Fabiana Martinelli pasó por el programa Con Qué Derecho de MDZ radio. Entre otros temas, charlamos sobre el polémico uso de la toga, que tanto ha dado de qué hablar. Celebró la propuesta y dijo que era "el sueño de su vida" usarla, pero entiende que no se tomará con el fin que verdaderamente persigue.

Martinelli contó que, a su entender, la intención del juez de la Corte José Valerio es que la toga se utilice en todos los fueros, no sólo en el Penal. Y a modo personal señaló entre risas: "Toda la vida he deseado usar toga, porque no soy buena para vestirme a la mañana ni para elegir ropa".

La magistrada describió a las pretensiones del doctor Valerio como "muy loables", en el sentido de que busca "estandarizar a todos los jueces como función y no que cada magistrado tenga una personalidad visual". "Entiendo que es como el delantal en las escuelas", ejemplificó.

Para Martinelli, el modo de vestirse de uno y otro juez sí marca diferencias, no sólo entre ellos sino también con el resto de la sociedad y "la gente las puede ver". Sin embargo, "a los jueces en general nos parece que desgraciadamente la sociedad no lo va a tomar como el doctor Valerio quiere, sino que lo mirará como una diferencia y como una nimiedad".

De todos modos, para la magistrada el objetivo final de Valerio se puede conseguir también a través de "una cuestión de trato, que la gente no vea a los jueces como somos". Y resaltó el programa del ciclo 2020 de MDZ Radio, Jura decir la verdad, donde "nos pusieron a los jueces en el lugar que somos: seres humanos, que tenemos buenos y malos días. Humanizaron la postura del magistrado y eso me encantó, pero yo creo que los jueces debemos hacer eso todos los días de nuestra vida en todos lados", concluyó.