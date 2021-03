Formosa: desgarrador testimonio del periodista golpeado por la Policía

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, decidió volver a fase 1 la provincia por 17 casos de Covid detectados. Ante esto, los ciudadanos salieron a manifestarse pacíficamente días atrás, pero la Policía recibió la orden de reprimir. Maximiliano Galarza, un periodista formoseño, fue uno de los atacados y contó en detalle lo que vivió.

"Ya no me quiero acostar a dormir más, porque cada vez que me levanto me duele algo nuevo", comenzó diciendo Galarza en el aire de Uno Nunca Sabe. "Anoche mientras me bañaba estuve contando y tengo 19 perdigones", completó.

Según su relato, aquella lamentable jornada primero le dispararon con balas de goma y él salió de la escena. Caminó media cuadra y se apoyó contra una pared a ver las lesiones que tenía, cuando vio venir a un grupo de entre 6 y 7 policías. Uno de ellos corrió unos metros antes de él, saltó y lo pateó directo en la rodilla, mientras que otro lo empujó y le pegó con una cachiporra.

"Yo en ningún momento me defendí, me tiraron al piso, me querían esposar, me pateaban la cabeza y me pegaban con la cachiporra, mientras me insultaban", siguió relatando el periodista, quien además aseguró que los uniformados "tenían la cara deformada. Parece que disfrutaban de lo que estaban haciendo".

En ese mismo sentido, Galarza dijo que "la represión fue una cacería. Había una persona comprando en un negocio, entraron y le tiraron dentro del local". Sobre sus lesiones y los impactos de las balas de goma nos dijo: "Duele mucho. Apenas sentís el impacto te pica mucho, después se inflama. Lo que más me duele es la rodilla y la cabeza me preocupa, porque yo tuve un accidente en carting hace años y quedé en coma por 20 días. A eso le tengo miedo, porque me mareo".

Mientras tanto, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, afirmó que "hay un ensañamiento" con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. Sobre esto, también opinó el entrevistado: "Nadie salió a hacerse responsable. Encima la ministra nacional avala la represión que hubo. No se entiende."

Galarza dijo que las manifestaciones fueron producto del cansancio de la gente, el cual lo vienen acumulando desde hace más de 25 años. "Acá (en Formosa) nadie puede opinar distinto, en nuestra radio siempre hablamos sobre lo que estuvo mal, sean oficialistas u opositores, y tuvimos muchas represalias por eso. Tanto daños físicos, materiales como amenazas. Nos quemaron autos, perdimos propiedades. No es fácil vivir en Formosa", concluyó.