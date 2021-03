Lanzan una app para seguir las investigaciones médicas en tiempo real

La medicina está todo el tiempo avanzando en sus investigaciones sobre tratamientos y medicamentos nuevos. Aunque este último año aprendimos mucho sobre el proceso detrás de esa "pastillita" que alivia el dolor de cabeza o la vacuna que colocamos en nuestros hijos, lo cierto es que no siempre un médico sabe lo que otro colega ha descubierto en algún país lejano sobre el mismo tema. Allí es dónde entra la tecnología para indicar cómo podría ponerse en común todo el conocimiento científico del mundo y en tiempo real.

En No cantes victoria dialogamos con Martin Terranova, Director Ejecutivo de Tokenomy para Latinoamérica donde se desarrolló la plataforma Datium que es una base de medicina online que permitirá acceder a investigaciones e información de todas las especialidades en tiempo real. Se trata de una plataforma traducida en 22 idiomas, con tecnología basada en crypto moneda que busca posicionar a la Argentina a la vanguardia de las estadísticas médicas.

La iniciativa lleva la firma de Tokenomy, una empresa transnacional con sede en EEUU que apostó a lanzar el sistema en Argentina principalmente por su capital profesional médico, reconocido en todo el mundo. La plataforma ya cuenta con más de veinte mil profesionales de la salud preinscriptos según sus especialidades en todo el mundo y aspira a abarcar la totalidad del espectro médico matriculado en menos de un año. También se llevo a cabo una inscripción previa de quince mil pacientes de los cinco continentes, segmentados por patologías.

El director de Tokenomy cuenta que Datium "se viene trabajando hace dos años para entrecruzar datos y que la medicina sea un verdadero desarrollo internacional". Actualmente tiene una base de datos de más de 5000 profesionales de la medicina de Argentina. La idea de lanzarlo en el país tiene que ver con "el alto prestigio que tienen los médicos argentinos en el mundo".

En la aplicación los pacientes podrán compartir sus experiencias con medicamentos o tratamientos. Y por otra parte los profesionales harán lo mismo con sus investigaciones o desarrollos. Esto tiene una retribución en token. El token es un criptoactivo que podrá canjearse "para abonar con descuentos en ciertos servicios médicos o farmacias que estén asociadas". Se inscriben una única vez de manera gratuita y los datos están protegidos bajo un estricto secreto médico las respuestas de ambos estratos.

"Esto lo que va a permitir es poder chequear en un sistema internacional qué es lo que está ocurriendo del otro lado del océano para que la gente esté al tanto de cada uno de los avances. A partir de Datium se va a poder saber qué es lo que está sucediendo en Japón, Europa o cualquier otra parte del mundo. Será gratuito para médicos y pacientes. El financiamiento estará dado por organismos de salud, las obras sociales, la medicina prepaga y los grandes laboratorios".

Por otra parte Datium está elaborada en base a un sistema de inteligencia artificial de avanzada que permite corroborar la información que allí se expone. De esta manera "se desecha todo aquello que no puede ser sustentado". "Si alguien quisiera simplemente colaborar para obtener el beneficio en token, el sistema a través del entrecruzamiento de datos se va a dar cuenta que ese dato es falso porque justamente no coincide con todo el universo de datos que esa inteligencia artificial maneja". Además "habrá prestigiosos médicos y figuras reconocidas -continuó Terranova- de las que aún no se puede dar nombre, pero que moderarán los contenidos segmentados por especialidades".

La aspiración de Datium es crear la base de datos médicos más importante del mundo. Por eso, a todos los profesionales que estén matriculados, les llegará oportunamente una invitación para que se sumen. Entre uno de los elementos que hace interesante el proyecto está la posibilidad de poder interactuar, ya sea que como paciente "se consulte a un médico de otro país" o que cada profesional pueda intercambiar con otro sobre los avances en un determinado campo.

Desde Tokenomy creen que esto posicionará a Argentina en un lugar alto en estadísticas médicas. De hecho se encuentran en conversaciones con el gobierno nacional pero también con los distintos territorios del Mercosur. "Se ha enviado esta iniciativa al poder ejecutivo nacional para que pueda acceder a esta información para que sirva para tomar decisiones sobre políticas sanitarias públicas". Además esto brinda la posibilidad "de que personas que se encuentren en zonas alejadas puedan acceder a interconsultar sobre distintos temas y acceder a más soluciones para cada problema". En el caso de Mendoza, Terranova cuenta que se habló "pero que aún no hay nada cerrado".

