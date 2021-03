En abril y mayo habrá una refinanciación de créditos con los bancos: lo que hay que saber

El economista y columnista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, detalló de qué se trata la refinanciación de créditos personales, UVA e hipotecarios, que impulsa el Banco Central pero que cada cliente tiene que negociar con su banco.

En primer lugar, Burgueño confirmó que todos los créditos personales, UVA e hipotecarios, cuyos pagos se venían prorrogando desde mayo del año pasado, se empiezan a abonar. "Es una medida polémica del Banco Central porque hay mucha gente que todavía no puede pagar", dijo el economista.

Además, el Banco Central llamó a las entidades bancarias a que tomen contacto con sus clientes si estos no pueden saldar su deuda, para refinanciarla. Pero no indica por ejemplo qué tope de tasas de interés deben ofrecer. "Esto creo que va a generar un problema", vaticinó el economista.

Por lo anterior, el columnista prevé que en algún momento el Banco Central deberá detallar aquello, "al menos va a tener que reglamentar el marco de la negociación entre el cliente y el banco". De lo contrario puede que quienes intenten refinanciarse abonen altísimas tasas de interés. Y ejemplificó: "Con las tarjetas de crédito, si vos no pagás el mínimo te matan. De hecho, hubo que poner un tope del Banco Central para que no se vayan al demonio. Ni hablar de las no bancarias".

Finalmente, Burgueño confirmó que en Argentina hasta el momento no es alta la morosidad, pero porque se han prorrogado muchos pagos. "Hay que ver qué pasa ahora". Y recomendó que quienes puedan hacer un esfuerzo y abonar la cuota lo hagan, evitando la renegociación con su entidad bancaria.