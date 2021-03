Fuerte acusación: ¿Argentina tiene complicidad con el narcotráfico?

En un duro golpe al narcotráfico, secuestraron en Bélgica y en Alemania 23 toneladas de cocaína y esto despertó alarmas en Argentina. Es que parte de ese cargamento, valuado en 600 millones de euros, estuvo detenido por 2 semanas a la espera de un trasbordo para continuar el operativo en un barco panameño.

La droga provenía de Paraguay, llegó en un contenedor al puerto de Buenos Aires. El mismo permaneció cerrado por 15 días, hasta el 11 de enero, cuando un barco de bandera panameña lo tomó para seguir su recorrido hasta Europa. Sobre esto habló José Cano, diputado nacional e integrante de la Comisión de Seguridad Interior y de la Bicameral de Inteligencia.

La oposición pidió informes al Ministerio de Seguridad Nacional: "Las cosas no ocurren espontáneamente, hubo decisiones políticas que tomó la actual gestión, como la disolución de la subsecretaría de lucha contra el narcotráfico o los planteos de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, quien dijo que sólo iban a hacer inteligencia vinculada al terrorismo", comentó Cano. "Llama poderosamente la atención lo que viene ocurriendo", completó.

¿Qué actitud tomó Argentina al conocerse esta información?, le preguntamos al legislador, quien comentó que "el Ministerio de Seguridad en principio dijo desconocer el tema y le quitó veracidad a la información. Luego terminó reconociendo que la cocaína circuló por nuestra hidrovía y que estuvo anclada en el puerto de Buenos Aires, donde hizo trasbordo con un barco de bandera panameña, que es finalmente el que traslada el cargamento a Europa".

Ante esto, Cano encendió las alarmas al señalar que "está claro que acá hay una retirada de las políticas de seguridad en materia de lucha contra el narcotráfico. El Ministerio dijo que en pandemia hubo disminución del narcotráfico, con argumentos falaces, pero en verdad hay menos controles".

Siempre según el entrevistado, hay divisiones de lucha contra el narcotráfico en el interior del país que no están haciendo nada porque no existe una interrelación entre los organismos de inteligencia y el Ministerio de Seguridad. "Está más que claro que están fallando los controles durante el tránsito y la permanencia de las embarcaciones con droga en el puerto de Buenos Aires", reflexionó.

Cano dijo que esta embarcación tenía antecedentes policiales, y aún así no recibió un análisis especial de su cargamento. "No hay señales de alarma, no está funcionando el fundamental espiral en la lucha contra el narcotráfico que es la información, la inteligencia. Lo que está ocurriendo realmente es grave", disparó el legislador.

Por esto, desde la comisión que él integra están trabajando en dos líneas. Por un lado han pedido un informe al jefe de Gabinete sobre cómo son las estrategias para el control en la lucha contra el narcotráfico en la triple frontera y en nuestra hidrovía. Además, dijo que van a solicitar la presencia de la interventora de la AFI, porque "queremos saber qué está haciendo la Agencia, que entre otras cosas se aumentó el presupuesto en 3 mil millones de pesos, pero vemos que su gestión vinculada a la prevención hasta acá no se está mostrando resultados". "O es inoperancia o es complicidad, no hay otra alternativa", concluyó Cano.