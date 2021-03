¿Qué dicen con sus gestos Alberto Fernández, Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner?

Hablamos con Hugo Lescano, director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal. "Cuerpos que hablan: las claves secretas en los discursos de Alberto Fernández y Mauricio Macri", fue el título de presentación de la nota y se basó en las últimas apariciones políticas de los líderes del Gobierno y de la oposición. También le consultamos sobre Cristina Fernández de Kirchner.

En primer lugar, Lescano comenzó diciendo que el lenguaje del cuerpo es irreemplazable y destacó que en la actualidad es mucho más sencillo analizar los gestos de otra personas porque "tenemos una cámara a 40 centímetros del rostro y nos enfoca muy de cerca". "En el caso de los políticos el lenguaje corporal habla mucho sobre lo que prefieren callar", adelantó.

Macri desde la cama

En el caso del expresidente Mauricio Macri, quien ayer participó de una reunión vía Zoom desde su cuarto y en pijamas a las 9.30 de la mañana, le preguntamos al especialista si cree que fue a propósito. "Si hubiese sido calculado fue un error, porque las reacciones que produce son negativas. Hay elementos semióticos de la comunicación que uno debe corregir si tiene expectativas políticas", respondió. En ese mismo sentido insistió en que "podría ser que se busque despertar empatía, pero si fue calculado fue un mal cálculo".

Ya hablando en líneas generales sobre la comunicación no verbal del ex presidente, Lescano dijo que a su entender "ha tenido mucho trabajo el equipo de comunicación, porque Macri no tiene una impronta de comunicación muy efectiva". Eso en cuanto a lo discursivo en público, donde "se traba con las palabras por ejemplo", no así de persona a persona. "Macri tiene una ventaja cuando habla con alguien en un bar".

En ese mismo sentido, el especialista dijo que si él hubiera sido el entrenador de Mauricio Macri "no habría hecho énfasis en los movimientos y en la manera de comunicar, sino en cómo él se conecta con sus emociones. Porque si uno quiere simular la gente se da cuenta y hay fugas gestuales que denotan que hay contradicciones".

Alberto Fernández asumió como líder del PJ

Para Lescano, Alberto Fernández "tiene ventajas y desventajas en su comunicación". Dentro de las ventajas destacó su inclinación a la docencia: "tiene más de 30 años de comunicación en un entorno hostil, si se quiere, que es dar clases en la universidad". Eso, entiende el especialista que le ha dado cierto bagaje que permite manejar con alguna eficacia la comunicación.

De todos modos, aclaró que "hay detalles que se le escapan". Por ejemplo, "el Presidente tiene una mala opinión de los consultores de comunicación, quizás por el coaching tan usado en gobiernos anteriores, entonces él intenta despegarse. Es cierto que transformar la política en una mera cuestión de comunicación no está bien. Sin embargo confiar plenamente en sus habilidades, desprendiéndose de todo lo que puede transmitir de forma inconsciente también es una imprudencia".

Por ejemplo ayer, en el acto de asunción como presidente del PJ Alberto Fernández llevaba en la muñeca una cinta roja y un reloj, por momentos mostrando un timbre agudo. "Eso está vinculado al canal detrítico de la comunicación, que son los colores, cómo está cruzado el saco, la ropa, todo eso van a comunicar cierto estado de ánimo y van a instar a la gente a sentirse de una manera o de otra", explicó Lescano.

Cristina Fernández de Kirchner, tan amada como no querida

A muchas personas tanto el tono de la voz de Cristina Fernández como el movimiento de sus manos les molesta, sin embargo ella no lo cambia. Sobre esto, Lescano dijo que "con Cristina sucede lo que pasa con muchos líderes de América Latina, que tienen una impronta comunicacional muy potente".

En aquella línea señaló que "a Cristina Kirchner así como muchas personas la odian por su manera de comunicar y por sus ideas, otras la aman por lo mismo. De hecho, un ala del kirchnerismo le reclama a Alberto Fernández por qué no es más enfático, como lo era Cristina Kirchner".

Lescano contó que desde lo comunicacional hay un fenómeno que se llama carisma, y dijo que desde la ciencia es la concordancia entre lo que vos decís con las palabras y lo que dice tu cuerpo. ¿Cómo se logra eso? "Bueno, el equipo de Durán barba dirá que es necesario aprender una serie de movimientos específicos con el cuerpo. De hecho, los ministros de Macri, todos, hablaban con el mismo patrón. Sin embargo eso es muy difícil porque implica actuar y cuando una persona habla más de 2 minutos la gente se da cuenta que estás actuando. La otra opción, más real, es que estés mega convencido de lo que decís".

"A Cristina la odian porque ella dice cosas que otros no dirían, por ejemplo en el cambio de mando presidencial ella se da vuelta y lo lo mira a Macri. Eso es una versión muy 'maradoniana' de los políticos, las personas carismáticas generalmente hablan sin filtro, te dicen lo que quieren decirte. La gente no puede dejar de hablar de esa persona, algo que ocurre con personalidades como Cristina o Chaves, por ejemplo. Más allá de si estás de acuerdo o no con ella, es carismática".