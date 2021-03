Punto por punto: según el kirchnerismo, estos "delitos" cometió la gestión de Mauricio Macri

En el inicio de las sesiones legislativas del Congreso de la Nación, el presidente, Alberto Fernández, dijo que el Estado argentino iniciará una “querella criminal” contra la administración del ex presidente Mauricio Macri y algunos de sus funcionarios del gabinete económico, por “la mayor malversación de caudales que nuestra historia recuerda”.

Aquel fue el momento más aplaudido por los presentes, sobre todo por el ala del kirchnerismo. Recordamos que esto fue por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el posterior endeudamiento que generó la deuda que está negociando con Washington Martín Guzmán.

¿Qué quiere hacer el Gobierno?, le preguntamos a nuestro columnista económico, Carlos Burgueño. "Va a investigar 3 momentos, todos relacionados con el FMI", respondió. "Es una investigación que el Banco Central le pide a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y que formará parte de la querella que el Estado va a presentar en la Justicia, a través de la Procuración del Tesoro de Carlos Zannini, que dice que en 3 momentos hubo delito", completó.

Ante esto, Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, Luis Caputo, Guido Sanlevis y Federico Esturnezeneguer junto con Christine Lagarde y un norteamericano que se llama David Lipton deben ser juzgados en la República Argentina, según comentó el economista.

¿Qué delitos dice el kirchnerismo que hubo?

Según explicó Burgueño, estas serían las acusaciones del kirchnerismo, en la voz de Alberto Fernández, hacia la gestión de Mauricio Macri:

1. "La negociación con el FMI implica un endeudamiento al país en un acuerdo que no se puede pagar y que eso corresponde a un delito de malversación de capitales públicos, o sea, comprometer al país en un acuerdo que no puede cumplir", dijo Burgueño quien además opinó al respecto: "Es cierto, se firmaron 2 acuerdos con el FMI imposibles de cumplir. Ahora, ¿dónde está el delito?, en todo caso sos un tarado como funcionario".

En ese mismo sentido continuó explicando que a su entender el cumplimiento o no es subjetivo, "si le preguntamos a Dujovne dirá que eran perfectamente pagables, la diferencia es que perdieron las elecciones. Ese fue el castigo, la gente consideró que no pudieron manejar la economía. De ahí a que haya un delito, es una acusación insólita".

2. Otra acusación fue que acuerdo no pasó por el Congreso de la Nación Argentina.

Sobre esto, Burgueño dijo: "¿Sabés cuántos acuerdos con el FMI pasaron por la Casa de las Leyes? Ninguno. Incluyendo los de Néstor Kirchner de 2003, de 2005 y su decisión del pago de la deuda cash. Sean buenos o malos".

3. Finalmente, el otro supuesto delito que marca el kirchnerismo es que se usaron dólares del stand by que eran destinados al pago de deuda para ejecutar política cambiaria y que el gobierno de Macri usó esos dólares para vender divisa, entre mayo de 2019 y las elecciones PASO, los primeros días de agosto, para que a Macri no se le escapara el dólar antes de las elecciones.

"Es verdad que se usaron dólares del FMI para hacer política cambiaria y es cierto que eso está pésimo y prohibido por el estatuto del FMI, pero el Fondo lo autorizó y por primera vez en la historia se permitió que un presidente empleara dólares para vender en el mercado local y que así el dólar no se escape", contó Burgueño. "Esto fue una decisión que se tomó el 1 de mayo en el FMI y que el Gobierno de Macri ejecutó entre la primera semana de ese mes y el 9 de agosto. Fueron aproximadamente 3 mil millones de dólares los que se usaron a este fin, lo cual fue esfumar dólares que estaban destinados a pagar la deuda", completó.

Por esto esto, el economista dijo que "habrá estado bien o mal endeudarse, pero lo cierto es que la política cambiaria, de endeudamiento, de Macri apuntaba a equilibrar la economía. No lo logró y por eso perdió las decisiones. Podremos juzgarlo, de hecho la gente ya lo hizo, pero encontrar ahí un delito penal que nos haga perder este tiempo precioso, no me parece".

Finalmente, Burgueño reiteró que para él no existe delito, "menos penal". "En todo habrán tomado malas decisiones o habrán sido malos funcionarios", concluyó.