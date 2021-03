Desde el Frente de Todos aseguran que algunos quieren "desaparecer" a Cristina Fernández de Kirchner

A propósito del discurso de Alberto Fernández en el inicio de las sesiones legislativas del Congreso de la Nación, hablamos con el diputado nacional por el Frente de Todos, Marcelo Casaretto, quien dijo que él no es kirchnerista pero aún así celebró la alocución de Presidente.

Ante la percepción de algunos argentinos sobre el discurso de Alberto Fernández y su inclinación hacia el ala kirchnerista del frente electoral que lo ungió como primer mandatario nacional en 2019, le preguntamos al diputado Casaretto cuál había sido su sensación: "Creo que fue un excelente discurso del Presidente, analizó cómo recibió a la Argentina, los 14 meses de su gestión, la pandemia y el futuro".

En aquel sentido, en legislador continuó describiendo la disertación: "Sobre el funcionamiento del Congreso agradeció la sanción de un montón de normas para llevar adelante el plan de gobierno y fijó una agenda para adelante sobre varios temas, algunos que ya están en el Congreso y en otros ingresarán en el transcursos de las semanas".

¿El Presidente que venía sanar la grieta, se paró de un lado de ella?, le preguntamos al entrevistado quien aseveró que Alberto Fernández "siempre convoca a todos los argentinos. Lo que pasa es que algunos sectores de la sociedad quieren el diálogo y se acercan y otros no lo quieren". "Permanentemente el Presidente ha trabajado con los gobernadores de todos los signos políticos, los ha reunido decenas de veces, hasta la oposición política parlamentaria fue convocada el año pasado, tres o cuatro veces. Macri no lo hizo nunca", completó.

Para Casaretto, Alberto Fernández es el de mayor diálogo dentro del FdT, "es el que más le tiende la mano a todos los sectores de la sociedad, entre Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Máximo Kirchner, gobernadores y movimientos sociales".

Otro punto que resaltó el diputado nacional es que la oposición está "claramente dominada por Patricia Bullrich y por Mauricio Macri", por lo que le preguntamos si Alberto no está dominado por Cristina Kirchner. "No, tiene su perfil propio, tiene su gabinete. Algunos quieren que Cristina Fernández de Kirchner no exista más y eso no va a pasar, porque es vicepresidente de la Nación. Algunos están acomplejados con Cristina y piensan que la van a borrar del mapa", respondió.

Finalmente, Casareto aseguró: "Nunca fui de Alberto Fernández, kirchnerista ni massista. Yo soy del peronismo de Entre Ríos. Escucho la simplificación y el reduccionismo periodístico al hablar de "el kirchnerismo", cuando yo no soy kirchnerista y soy un participante importante dentro del Congreso de la Nación".

"Muchos de los que opinan no reconocen la diversidad que tiene el FdT, tienen una obsesión antikirchnerista", concluyó el entrevistado.