El país entró en un "cuello de botella" para entregar las vacunas

Desde que se recibió el primer cargamento de vacunas en el país, se ha mencionado que la campaña de vacunación es ineficiente, ya que no hay un horizonte de previsibilidad a la hora de recibir las dosis. Para algunos especialistas de la materia, esto significa que hasta último momento no se puede conocer qué vacunas llegan y cuándo llegan lo que dificulta su distribución e implementación.

En MDZ Radio, dialogó el ex ministro de Salud Adolfo Rubinstein, quien evaluó como se está desarrollando la campaña de vacunación a nivel nacional.

"Esto es un problema muy importante, que viene ocurriendo desde el inicio de la campaña a fin del año pasado. Se inició una campaña sin tener una provisión de vacunas suficiente para poder implementarlas de manera eficiente", exclamó el ex ministro de Salud.

"Vamos a tener la segunda ola, posiblemente, en los meses de mayo y junio, y vamos a tener muy poca población vulnerable vacunada"

Además, Rubinstein resaltó que esa falla impide que se puedan tener campañas que "desplieguen su potencial" y por tal motivo hay "un déficit de vacunas en cuestiones que tienen que ver con la distribución de las misma".

Para el ex ministro, el criterio de vacunación en las provincias no es equitativo, ni correcto, y aclara: "Es por población general pero no por población de riesgo y esto perjudica a los distritos con mayor vulnerabilidad". Más allá de esta afirmación dejó en claro que es muy poco viable que cada provincia compre sus vacunas.

Para finalizar resaltó: "La campaña de vacunación no terminará hasta dentro de un año. Vamos a tener la segunda ola, posiblemente, en los meses de mayo y junio, y vamos a tener muy poca población vulnerable vacunada".

Escuchá la nota acá.