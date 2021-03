Distribuidores de carne temen que una estrategia de Gobierno los funda

En No Tan Millennials hablamos con José Micheli, distribuidor de carne mayorista y minorista sobre el plan Precios Cuidados que aplicó el Gobierno y que en Mendoza está vigente desde principios de febrero. Confirmó que la calidad de los cortes que él vio dentro del programa no era buena, sin embargo se quejó de que no los incluyeran.

A nivel nacional, desde la redes sociales se inició una campaña de queja porque -según decían- los productos tienen exceso de grasa. Esto derivó en que desde la Secretaría de Comercio Interior comenzaran con un operativo de supervisión.

Respecto de la calidad de los productos que se ofrecen en supermercados de todos el país, el empresario dijo: "Yo personalmente vi la carne que se vende y la calidad no es buena, tiene muchísima grasa. Las costillas principalmente y la molida".

"La gente lo comprobó, no es tonta. No tiene sentido comprar a un 15 o 10 % menos un producto con esas características", completó.

De todos modos, para Micheli el plan Precios Cuidados "es una competencia desleal" y se quejó de que "nos están saboteando, porque tenemos que comprar el novillo al precio que se paga en el campo -alrededor de 350 pesos de costo faenado- y después el Gobierno nos saca 10 cortes con descuentos".

En ese mismo sentido dijo: "Tenemos que pagar los empleados, el 931, ingresos brutos, introducción de la carne en Mendoza si la traemos de afuera. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cerrar las empresas y que se queden sólo los supermercados? Se va a quedar mucha gente en la calle".

Por eso para nuestro entrevistado, la solución sería "que nos den a nosotros también la carne para que la podamos vender a ese precio. Porque nos dejaron fuera del sistema". Finalmente, le preguntamos a Micheli cómo logran llegar a esos precios de venta y él respondió: "El supermercado no lo puede vender a esos precios. Quizás tengan algún arreglo especial, vaya a saber qué pasa con las retenciones o si los están subsidiando con algunos impuestos. Habría que ver el convenio", concluyó.