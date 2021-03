Revelan el impacto del vacunatorio vip en la imagen de Alberto Fernández

El vacunatorio VIP, las políticas de Gildo Insfrán en Formosa, el discurso del 1ero de marzo frente al Congreso y contra el Poder Judicial son todos hechos que han desgastado la imagen de Alberto Fernández en la opinión pública. En esta semana el presidente removió a una de las patas de su gobierno e íntima amiga Marcela Losardo, la que fuera ministra de Justicia. En una extensa entrevista a C5N le sumó una frase que despeja cualquier duda por su lugar en la coalición gobernante: "Yo no soy Lenín Moreno. Tengo diferencias con Cristina Kirchner, pero yo acá llegué con Cristina y de acá me voy con Cristina, con Máximo, con Sergio Massa y con muchos más. no voy a romper esa unidad”.

Desde MDZ Radio dialogamos con el analista político Jorge Giacobbe sobre el último sondeo de opinión pública que realizaron desde la consultora. Allí se ve que en términos de imagen Horacio Rodríguez Larreta sigue liderando en cuanto a imagen positiva con 37% . Sin embargo sorprende el cambio en el que la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner con 26,8 puntos supera a Alberto Fernández que está en tercer lugar con tan sólo 25,6% de aprobación. Vale destacar que la ex presidenta mantiene el liderazgo en cuanto a imagen negativa (64,3%), duplicando la desaprobación del jefe de gobierno porteño que cuenta con el 31% solamente.

Por otra parte, Jorge Giacobbe señala como un síntoma positivo que "la sociedad argentina no ha perdido su capacidad de indignarse" ya que el 65,5% de los argentinos señalan que se trata de una vergüenza lo que sucedió con las vacunas VIP. A esto se le suma que cuando se les consultó sobre quienes son los que deben renunciar por estos hechos, se contestó en un 75,7% todos los que fueron vacunados irregularmente.

Es un dato positivo que la sociedad argentina no ha perdido la capacidad de indignarse, independientemente de la cantidad de barbaridades que han acontecido en los últimos años de todo tipo y de todo gobierno. En un momento uno pudo llegar a creer que el pueblo argentino estaba dormido o anestesiado. Lo veíamos en el 66% de los jóvenes de nuestro país que de manera permanente declaran querer irse a vivir afuera.

Durante este primer trimestre el gobierno nacional se ha visto envuelto en numerosos escándalos. La provincia de Formosa ha propiciado buena parte de las miserias que se le pueden adjudicar por ser Gildo Insfrán de la misma pertenencia partidaria que Alberto Fernández. A esto se le debe sumar que el presidente mismo lo ha destacado como gobernante. En la provincia norteña no paran de llover denuncias por los abusos del poder total que ostenta el "caudillo" hace 25 años. El gobierno nacional no sólo no ha intervenido, ni siquiera le ha dedicado un tweet. No obstante en cómo esto se reflejó en la opinión pública sobre Fernández y el Frente de todos, ha sido mucho más sentido en la gente el escándalo de las vacunas. Giacobbe señala oportunamente que "lo de las vacunas golpea en casa. Golpea a mamá, papá, el abuelo. Formosa golpea en Formosa independientemente de que uno pueda escandalizarse por lo que pasa en otra parte del mundo. Cuando se vacuna a un ministro o a su novia, está condenando a mi madre o a mi padre".

En cuanto al año electoral y la configuración política que se puede ir observando, Giacobbe señaló que hay todavía mucha incertidumbre. Para conocer los resultados en cuanto a la opinión sobre la realización de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) y los referentes políticos que mejor rankean hacé click acá para escuchar la nota completa.