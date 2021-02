Alberto Fernández reunió a su "mesa chica" para debatir un tema clave

El analista político y periodista Daniel Bilotta pasó por el aire de No Tan Millennials y comentó detalles de un almuerzo entre el Presidente, Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el diputado nacional Máximo Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. El gran tema fueron las PASO.

Bilotta comentó que Juntos por el Cambio (JpC) nunca estuvo de acuerdo con que se suspendan las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), lo que sí negoció en el congreso con Máximo Kirchner hasta hasta aproximadamente dos semanas es una postergación de las mismas, en caso de que hayan razones sanitarias que lo ameriten.

¿Cuáles serían esas "razones sanitarias"?, se preguntó Bilotta, y respondió en el aire: "Que al gobierno le vaya mal con el plan de vacunación. Es decir, no es el mejor escenario para el gobierno tener que posponer las PASO, pero es la excusa con la que negociaron con la oposición, quienes acordaron que no se van a oponer a que en ese caso el oficialismo demore un mes en realizar el proceso y que las generales en vez de ser en octubre sean el 1 de noviembre".

Sin embargo, el jueves pasado hubo un famoso almuerzo entre Alberto Fernández, Santiago Cafiero, Wado de Pedro, Máximo Kirhcner y Sergio Massa, donde al parecer surgió otra idea: "Darle simultaneidad a las PASO y a las generales, es decir convertir las primarias en una ley de lemas, lo cual desde el punto de vista legal es imposible, porque se necesita una ley de lemas que en Argentina no existe".

Al respecto, Bilotta dijo que "no tengo la impresión de que la oposición vaya a acompañar un proyecto por el estilo, porque la ley de lemas consiste en que no siempre gana el que saca más votos, sino el que sale primero y acumula el total de los demás". Es decir, "si el peronismo presentó 5 candidatos, de los cuales Máximo sacara 15 y el resto 12 Vidal, 7 Alberto Fernández y 5 Cristina, Máximo sumaría todos los del Frente De Todos a su favor, cosa que le daría en el Congreso un poder absoluto. No creo que la oposición los apoye", opinó el especialista.

De todos modos, nuestro columnista dijo que "hay un intento de negociar este tema con los gobernadores radicales Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdez (Corrientes). Por supuesto que hasta el fin de semana, Morales y Valdez le desmintieron a las principales autoridades legislativas del Congreso que ellos estén involucrados en un asunto por el estilo". Sin embargo, Bilotta se cuestionó retóricamente, "¿qué le puede faltar a Jujuy y a Corrientes que sí tiene el Gobierno?". "Dinero", respondió.

Es que el Gobierno está muy optimista con 2 vías de financiación insospechadas: 7 mil millones de dólares extra que ingresarían por la cosecha porque la soja está cotizando muy bien y otros 3 mil millones de dólares de derechos de emisión, unos bonos que el FMI emite, una suerte de cuasi moneda, que el gobierno puede usar para venderlos o bien para pagar deuda del Fondo.

Esos bonos "fueron anunciados como algo en estudio, pero la esperanza de toda América Latina es que con la llegada de Biden al poder de EE.UU haya un guiño de ese tipo; que a la Argentina le daría un alivio importantísimo, porque esos 3 mil millones son aproximadamente el monto de la cuota que este año el gobierno le tiene que pagar al FMI", concluyó.