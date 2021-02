Dicen que ni Cristina Kirchner ni Alberto Fernández gobiernan Argentina: ¿quién lo hace entonces?

¿Habrá elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) o no?, los motivos de los que depende y qué ocurre puertas adentro en el gobierno, entorno a esta votación que también es reconocida como una gran, y costosa, encuesta política. Lo hablamos con Jorge Giacobbe, analista político y titular de Giacobbe y Asociados.

"Me parece que están todos desorientados, no entienden si les sirve o no hacer las PASO", comenzó Giacobbe. Y resaltó un detalle que ocurrió en las primarias de 2017 en la provincia de Buenos Aires, donde todos ponen su mirada. Por aquel entonces, Cristina Fernández de Kirchner le ganó por un punto y medio a Esteban Bullrich en la categoría Senadores. Los ciudadanos, según cuenta en analista, al ver ese resultado salieron a bloquear el proceso de Cristina en la elección general, entonces Bullrich sí pudo dar vuelta la elección y ganar tanto Diputados como Senadores.

Para Giacobbe, "si el proceso eleccionario hubiera sido solo la primera parte, Cristina Kirchner sí se hubiera quedado con el triunfo y el kirchnerismo no hubiera perdido las elecciones, muy probablemente". Por eso, "hay que tener cuidado, porque las PASO son una herramienta de doble filo, tanto suspenderlas como sostenerlas", completó.

Entre los motivos que detalla el gobierno para justificar la idea de suspender las PASO se encuentra el peligro de la aglomeración para el contagio de covid y el gran gasto que conlleva ese proceso eleccionario. Sin embargo, siempre según el analista, "está claro que para la política argentina gastarse la que es nuestra nunca es un problema, sobre todo si les conviene" y también "creo que es una mentira el coronavirus. En verdad están discutiendo cuál es el rédito político" de sacarlas o de mantenerlas.

Por eso para el entrevistado actualmente hay una tensión entre el presidente, Alberto Fernández, y el kirchnerismo, pero se trata de un "tironeo y tiroteo en todos los temas puertas adentro". "El nivel de tensión que hay ahí adentro es gigantesco, aunque hacia afuera no se nota tanto. La problemática está desatada", completó.

"Alberto se termina dando cuenta ahora de que esto no es una alianza sino que es un kirchnerismo con un chivo expiatorio", dijo Giacobbe y detalló: "Una alianza es proceso político donde las dos partes traen algo -puede ser 50/50, 70/30 y hasta 90/10-, pero en este caso el kirchnerismo necesitó una máscara para maquillarse de algo más peronista y más moderado, para poder ir a la elección".

Así, Giacobbe explica que a su entender el plan de Cristina Kirchner tenía 2 fases: no gobernar Argentina y no ir presa, ni ella ni sus hijos. "Entonces la tensión viene de que Cristina no está gobernando, pero Alberto tampoco y de que las causas no se terminan de caer. Entonces se están comiendo este garrón para que ninguno de los dos cumpla su objetivo".

¿Qué hará Alberto Fernández?

"Está la idea de que algún día el Presidente golpeará la mesa y dirá: 'muchachos, el gobierno es mío, a partir de ahora me quedo con todos los ministerios y gobierno yo'. Estaríamos esperando que Alberto Fernández sea lo que Néstor Kirchner fue con Duhalde. Pero debía haberlo hecho cuando tuvo el 68% de imagen positiva. Ahí daba batalla", dijo el entrevistado.

En aquel sentido explicó que "ahora con 30 de imagen positiva y más de 50 de imagen negativa y teniendo en cuenta que ese número es prestado, Alberto Fernández sabe que si se divorcia de Cristina Kirchner ella se queda con los chicos, la casa y el auto y él con la deuda del hipotecario y de la tarjeta", concluyó.

Finalmente, Giacobbe respondió, desde su punto de vista, quién gobierna: "Los problemas estructurales gobiernan la Argentina. Debemos saber que en nuestro país los presidentes lo que pueden hacer es administrar miseria, mejor o peor. Hay 60% de pobreza para gobernar".