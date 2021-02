Monedas digitales: se viene el impuestazo a las criptomonedas

En Argentina sobran impuestos, y constantemente siguen creándose más y más; ahora es el turno de las criptomonedas. En el Congreso de la Nación hay dos proyectos de ley que esperan ser tratados. Las iniciativas apuntan a darle un marco legal al dinero digital, además mencionan que incentivarán el desarrollo de las inversiones extranjeras y la protección de usuarios.

La provincia de Córdoba se adelantó a esta medida y, en su Ley Impositiva para este año, declara que se le dará un margen legal a estos instrumentos y se deberá tributar Ingresos Brutos.

En el programa "Sonría, lo estamos filmando", dialogó Andrés Salamone, integrante de la ONG Bitcoin Córdoba, quién detalló que el impuesto que se espera imponer es netamente extorsivo y argumentó: "Bitcoins es un sistema descentralizado donde no tiene jurisdicción cordobesa, no se puede hacer un impuesto a algo que no tiene jurisdicción local".

"Esto lo único que hace es desalentar empresas para que se radiquen acá. No nos olvidemos que el sistema de las criptomonedas es millonario en cuestiones de proyectos. Esto podría ser una fuente de regulación de la economía. Pero bueno, acá a lo que está de moda le ponen impuestos", detalló Salamone.

Según especialistas en criptomonedas, la provincia de córdoba percibirá por las siguientes acciones ingresos brutos:

Comisionista: Por 'prestación de servicios' la alícuota es 4,75% y la reducida es 4%

Exchanges: La alícuota es de 4,75% y la reducida es de 4%

Traders: 6,5% o la alícuota reducida de 4%

Usuarios en general: Si vendes criptomonedas vas a pagar 0,25%

