Emir Félix criticó la "actitud lamentable" de intendentes oficialistas

En Mendoza se encontraba el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, realizando anuncios para obras en los 18 departamentos de la provincia, por una inversión de $11.368,8 millones.

Pero, al momento de realizarse el acto simbólico en el departamento de Maipú, municipio peronista liderado por Matías Stevanato, los intendentes radicales tomaron la decisión de no asistir. Alguno de ellos expresaron que no fue un capricho, sino que tomaron esa postura porque no quieren formar parte de un acto partidario del peronismo.

Quien analizó este "entuerto" fue el Intendente de San Rafael, Emir Félix, quien dialogó con "Sonría, lo estamos filmando" y expresó: "Viene un ministro de la Nación a Mendoza, se reunió con el Gobernador y firmó obras importantes. Se eligió Maipú con un departamento estratégico para poder moverse fácilmente, para poder firmar el convenio con todos los intendentes. La elección del departamento de Maipú era porque quedaba prácticamente a mano para hacer la visitas de obras que correspondía, y de golpe sentimos que volvimos a chicanas extrañas con lo que cuesta llegar a los ministerios a Buenos Aires. Empezamos con nimiedades, no lo puedo entender, los intendentes radicales que no quisieron ir cuando el ministro tenía un montón de obras para su departamento".

"La verdad que priorizar el partido por encima de la institucionalidad, no es fácil de entender y me imagino que para aquellos que no están en la política y se despiertan todas las mañanas para solucionar sus problemas, que vean a la política mendocina caer tan bajo, en muy lamentable", continuó con sus argumentos el jefe comunal frente a lo sucedido.

Sin vueltas que darle al asunto Félix aseguró que la culpa de lo sucedido la tiene el gobernador Rodolfo Suarez: "Lamento que la política de Mendoza pierda calidad en esta chicana y la responsabilidad es del partido gobernante. Agradezco ver intendentes de Cambiemos, que no son de UCR. El resto es lamentable".

Para finalizar, el jefe comunal del sur dejó muy en claro que es "muy difícil llegar a un ministro siendo intendente" para poder plantear sus necesidades y destacó: "Lamento mucho que haya intendentes que no hayan querido firmar las obras".

Escuchá la entrevista completa acá.