Un curioso ranking en el que Argentina está primera

Durante el 2020 cambiaron muchas cosas. Entre ellas los hábitos de consumo. La restricción de circulación favoreció que muchos comercios en aras de la supervivencia mudaran su local a la virtualidad. La gente respondió a ello.

Según informa el economista Damián Di Pace, el pasado año el comercio electrónico mundial facturó un total de u$s 4,2 billones, un 27,6 % más que el año anterior. Este auspicioso dato se suma a lo que detalla la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) los números del país. Los negocios online vendieron en Argentina un total de 92 millones de productos a través de 54 millones de órdenes de compra, transformando el e-commerce en un aliado fundamental para las empresas y los consumidores durante la pandemia.

En los últimos informes de e-marketer se pondera a la región latinoamericana con el crecimiento promedio más alto del mundo. En ese mismo sentido, sorprende que Argentina ocupa el puesto número uno en materia de comercio electrónico con un 79% de aumento en el comercio electrónico durante el año pasado. El fenómeno es tal que hemos quedado por encima de lugares como Singapur con 71,1 %, España 36 %, Brasil 35 %, Reino Unido 34,7 % entre otros.

¿Cómo se explica este cambio en los hábitos de consumo tan prometedor en Argentina? En No cantes victoria dialogamos con una representante de Tienda nube, la plataforma de comercio electrónico líder en América Latina. Camila Nassir, especialista en eventos y comunicación del sitio nos comparte los detalles del Informe Anual de Ecommerce 2020 y las proyecciones para el 2021.

Se trata del relevamiento más amplio en materia de ventas online que monitorea de forma permanente la actividad de más de 40.000 comercios que ofrecen sus productos y servicios en el país. Entre las novedades surge el dispositivo que se utilizó para la compra. "La tendencia en el 2020 fue la prevalencia del acceso de la computadora de escritorio sobre el celular precisamente porque la gente estaba en su casa".

En cuanto a la modalidad de envío, la gente prefirió un 23% más "que llegue al domicilio" sobre el pick up o tienda de retiro. Esto impulsó -asegura Nassir- que las tiendas que se convirtieron al modo online adoptaran formas de hacer llegar sus productos a los hogares como un importante valor agregado.

La supremacía de Instagram

En estos tiempos la venta online cuenta con numerosos canales. Las redes sociales resultaron un verdadero fenómeno . Tal es así que inclusive marcas consagradas publican a través de ellas sus productos y/o servicios. Durante el año 2020 según el informe de Tiendanube el 34% de las ventas realizadas se concretaron por redes sociales. A su vez, sobre el total Instagram se lleva el 87% mientras que Facebook completa el total con el 13%. Esto pareciera indicar que si la empresa no está en Instagram, no existe. Sin embargo la especialista en comunicación de Tienda nube sugiere que "hay que hacer un pequeño análisis sobre el pequeño consumidor que me está comprando. ¿Está en Instagram? ¿Está en Tik Tok?". Es innegable que hay que tener presencia en la red social más convocante, pero la efectividad reside en conocer los hábitos de mi público objetivo.

Tenemos que explorar todas las redes sociales que existen y poder utilizarlas a nuestro favor. Tienen que ser nuestros aliados para la venta online, que se complementen con nuestras tiendas propias y nos ayuden a traer tráfico de ahí para que se conviertan en una compra.

Tendencias para el futuro del comercio electrónico

Desde Tienda nube recomiendan que lo más importante es mejorar la experiencia de usuario a través de acciones que acerquen el público a la marca. En esta dirección las tendencias que se van desarrollando en el mundo en este momento son:

Social Live Commerce: se trata de una modalidad de en la que a través de un video en streaming se tenga acceso directo a accionar una compra. "El cliente no se tiene que ir de ahí" sino que debe interactuar con la marca en vivo. Allí se establece una conversación y dispone automáticamente de un link que lo lleva directo a la tienda online para comprar el producto que desea.

Inteligencia Artificial: El uso de la inteligencia artificial (IA) en el ecommerce promete una experiencia de usuario más personalizada y asertiva a partir de datos. Permite el desarrollo de chatbots (asistentes virtuales) que se perfeccionan a través de las interacciones con los clientes y potenciales clientes, logrando conversaciones más fluidas y agilizando el proceso de compra. Esta tecnología incluye la posibilidad de poder comandar a través de la voz. Esto se denomina Voice Commerce, es decir, las ventas realizadas a través de dispositivos móviles o altavoces inteligentes a partir de "decirle lo que estás buscando".

