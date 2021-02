¡Atención! "Sin turnos, no hay vacunas", aclararon desde algunos hospitales

¡No concurran sin turno! De esta manera, los funcionarios provinciales vinculados al sector de la salud, exclaman y reafirman a los habitantes de los departamentos del Valle de Uco que no vayan a los hospitales a colocarse las dosis si no están con el turno en mano.

En el programa radial "Sonría, lo estamos filmando", dialogó el coordinador regional Rodolfo Guillén, que especificó la metodología que se prevé para esta nueva etapa de vacunación contra la covid-19. Además informó que habrá un centro de vacunación por departamento para inocular a los mayores de 70 años.

"Hoy se estableció un nuevo ritmo de vacunación. Hasta ayer eran 30 personas diarias y hoy ya sabemos que se aumentó a 50 diarias. Vamos a vacunar en cada uno de los departamentos a 50 personas por día. Por el momento en Tunuyán ( Hospital Scaravelli), como en San Carlos (hospital Tagarelli) se van a mantener el lugar de vacunación habitual. Sin embargo, Tupungato cambia al polideportivo", explicó el funcionario.

Inscripciones on line

El Gobierno de Mendoza habilitó una página web para que mayores de 70 años puedan pedir un turno para recibir la vacuna contra el coronavirus. Luego de validada y aprobada la solicitud de turno, el mismo se enviará por mail/mensaje indicando día, hora y lugar para ser vacunado.

