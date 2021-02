Thomas enfrentó al SUTE por el paro en el inicio de clases

En Uno Nunca Sabe hablamos con el titular de la Dirección General de Escuelas, José Thomas, quien aseguró que el 100% de las escuelas están en condiciones epidemiológicas de volver a clases y que están trabajando para mejorar los problemas estructurales de algunos edificios, a futuro. Sobre el paro del SUTE, anunciado para el 1 de marzo, expresó que están en su derecho pero que no representan a la mayoría de los docentes. Además aseguró que el ítem aula está en vigencia pero no se aplica en situaciones de Covid.

El inicio de clases y los problemas estructurales

Thomas dijo que desde la DGE han acreditado 50 millones de pesos de Fondo Inicio, que es para comenzar las clases, y van entre 20 mil y 90 mil pesos por establecimiento, "el 100% de las escuelas lo tiene depositado". Además, pusieron a disposición 30 millones de pesos del Fondo Covid, que van de 30 mil a 60 mil pesos por colegio. Este fondo es rotativo, "cuando está rendido se vuelve a depositar", aclaró.

"Las escuelas van a volver con las condiciones epidemiológicas", aunque reconoció que en cuanto a lo estructural "no voy a negar que algunas tienen filtraciones y otras que están deterioradas, pero no es un problema de este último año, sino que lo venimos acarreando y se ha trabajado muchísimo para mejorar". Por eso, aseguró que este 2021 "hay un 76% más de presupuesto para la inversión en infraestructura".

Indignación con el SUTE

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) anunció que el 1 de marzo llamará a un paro de actividades y a una movilización, sobre esto Thomas se mostró indignado: "Dijeron que van a hacer paro porque no hay vacunas, cuando en el mundo eso no pasó. No lo hicieron ni en Buenos Aires, ni en CABA ni ninguno de los gremios nacionales".

Thomas arremetió contra los dichos de Laura Espeche, la secretaria de acción social del sindicato: "Dijo una frase que me pareció triste, que no le quieren dar la foto de inicio de clases al Gobernador. No es una foto para el Gobernador, son miles de chicos que llevan un año sin presencialidad. Me parece que es un nivel de irresponsabilidad absoluto lo que están planteando, no encuentro un punto de los que reclaman que tenga lógica".

"En los últimos 12 años quieren hacer paro en el inicio de clases. No le aportan nada a la educación", disparó el titular de la Dirección General de Escuelas. Además, comentó que desde lo personal, "no he escuchado a ningún docente que se adhiera a esto, la mayoría quiere volver".

En ese mismo sentido, el funcionario aclaró que este año el ítem aula "está absolutamente vigente": "En todo lo que tiene que ver con Covid el ítem aula está fuera, no así si un docente decide, como es su derecho, hacer paro".

"Que los padres manden a los chicos a la escuela, les va a llegar la lista de quién tiene que ir y cómo", insistió Thomas en referencia a las dudas por el reclamo del SUTE.

Le consultamos al funcionario cuándo van a vacunar a los docentes, y dijo que desde la DGE tienen todo listo para comenzar, pero no quiso dar mayores precisiones: "Tenemos la prioridad establecida por el Consejo Federal, que la firmamos y tenemos todo los listados docentes. Lo demás, lo decide Nación. Hay que hablar con Ana Nadal (ministra de salud de la provincia) que es el nexo con Nación, yo no quiero hablar porque las cosas cambian todos los días".

¿Con quién dejo a los chicos?

Para Thomas este "es un problema del 100% de la gente que trabaja" y es algo "que supera a la DGE". Por eso insistió en que "es una solución de compromiso, hay que ver cómo logran que cuiden a esos chicos. Son casos particulares".

La polémica por las vacunaciones vip

Finalmente, hablamos con el director general de escuelas sobre un listado de supuestos vacunados "vip" de la provincia, que se difundió a través de las redes sociales, y que lo mencionaba como un beneficiado. Pero Thomas desmintió esto en el aire de MDZ radio: "No me he vacunado, tengo 43 años, y no me voy a vacunar hasta que no me llamen. Todo eso me parece una locura".

Esas falsas informaciones, dijo, sólo "sirven para demostrar a qué juegan algunos y a qué jugamos otros". "Yo estoy concentrado para que este lunes arranquen las clases lo mejor posible, lo cual no quiere decir excelente. Y vamos a corregir todo lo que salga mal en la primera semana, para irlo mejorando día a día", concluyó.