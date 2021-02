Tarifas: ¿cómo serán los aumentos de telefonía, cable e Internet?

El Gobierno autorizó aumentos de tarifas en telefonía, Internet y televisión por cable. Sobre cómo van a aplicarse y de cuánto será el incremento, hablamos con nuestro columnista, el economista Carlos Burgueño.

Burgueño propuso hacer un un silogismo: "Alberto Fernández está en México, hoy se reúne con Carlos Slim, dueño de Claro. Entonces, si el Presidente se va a juntar con Slim y su grupo estaba descontento por el congelamiento tarifario, tenía que llevar algo a al país de López Obrador", comentó.

"No hay más explicación que esa, porque las autorizaciones son a dos empresas, Claro y Telefónica, pero no a Clarín", detalló el economista.

Sobre los montos que subirán, nuestro especialista dijo que dependerá, porque hay diferentes planes. "El plan popular seguirá con los mismo precios, pero hay aumentos que pueden llegar hasta el 20%. Igual mucho no se sabe, porque esto ha sido medio improvisado".

En ese mismo sentido, Burgueño aclaró que esto no tiene que ver con la política de subsidios porque el Gobierno no iba a poner dinero para telefonía e internet, sólo para luz, gas y agua. En los primeros casos, "era a sangre y fuego para las empresas del sector, pero para perjudicar a Clarín, no para otra cosa".

"El problema es que no estaba sólo Clarín, sino Telefonica y Claro y surgió este 'inoportuno' viaje a México, entonces hubo que revisar una parte de las tarifas. De hecho, el aumento viene con la obligación de devolver lo que se cobró de más Telefónica", completó el economista.

En conclusión, "lo máximo que te van a aumentar en esta etapa es el 20%", aunque "las empresas igual se quejan porque tuvieron el 36% de inflación del año pasado más el 7/8% de este primer trimestre".