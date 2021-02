Desde la Asociación de Magistrados se mostraron molestos con las declaraciones de Alberto Fernández

Magistrados y funcionarios de la Justicia están muy molestos por las declaraciones del presidente Alberto Fernández. Mencionaron que el mandatario no tiene una "escala de valores" y que se dedica a "jugar con las instituciones".

En MDZ Radio, dialogó Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, y relató que se mostró "muy sorprendido" por lo que dijo el Presidente: "La sorpresa llega por varias cuestiones, primero porque se reitera una situación que hasta el hartazgo hemos señalado, a este Poder Ejecutivo y a todos los poderes ejecutivos, que no es la forma, ni tienen las facultades para indicar que es lo que debe hacer o no un magistrado, un juez, un fiscal. No son las vías, es una absoluta invasión de la división de poderes".

"Entiendo que estamos viviendo una situación muy complicada, pero me parece que no es adecuado para la salud de la República confundir a la población con argumentos, como la intervención que le toca a los fiscales", destacó Gallo Tagle.

Sobre el final de la entrevista recalcó: “Nos sorprende parcialmente porque este plan sistemático del ataque al Poder Judicial lleva más de un año, donde siempre surge algún elemento para presionar a los magistrados en sus funciones”.

