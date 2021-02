Vacunas Vip: ¿en qué coinciden oposición y oficialismo?

En No Tan Millennials hablamos con Daniel Julio Ferreyra, diputado nacional del Frente de Todos (FdT) y miembro de la Comisión de Salud sobre el escándalo de los vacunatorios vip. También le consultamos su postura al opositor Álvaro De Lamadrid, diputado de la Nación por la UCR. Ambos coinciden en determinados aspectos, aunque claramente el radical fue muy duro con todo el gabinete y con el kirchnerismo, mientras que el oficialista se centró en la falta de ética de quienes se vacunaron cuando no les correspondía.

El oficialismo golpeado por el escándalo

¿Cuál es su primera impresión?, le consultamos a Ferreyra, quien respondió claramente: "Estas actitudes de quienes se vacunaron sin que le corresponda golpea muy duro a nuestro Gobierno". "Realmente es repudiable, porque trae consecuencias. La población está sensibilizada porque la situación económica es muy difícil, no hay trabajo. La situación es crítica, entonces nosotros los políticos debemos dar el ejemplo y esto que pasó con la vacuna es un pésimo ejemplo. Habrá quienes puedan tener una justificación, pero hay otros que no", completó.

En ese mismo sentido, Ferreyra dijo que "la falta de ética no está contemplada. En mi opinión lo que se hizo es lamentable. Ya venimos pasándola mal con la vacuna desde el primer día: que no iba a llegar la covid, que el dengue era más peligroso que el coronavirus, que iban a llegar un millón de vacunas. Conclusión, mientras nuestros vecinos están vacunando un millón de personas por día, nosotros no hemos podido llegar a ese número ni en todo este tiempo".

Por aquello, el legislador oficialista insistió en que "no tenemos que dar lugar a que además de la falta de dosis, tengamos el problema de la falta de ética de aquellos que no les corresponde y se vacunaron".

Sobre las opiniones que se desprendieron a raíz de este escándalo, el diputado nacional del FdT dijo: "Me molesta que nos metan a todos en la mismo bolsa, no somos todos iguales. Yo soy una persona de riesgo, tengo 78 años, pero sin embargo no le voy a quitar el lugar a ninguna persona de salud o de seguridad. Voy a esperar paciente mi turno".

Finalmente, sobre Alberto Fernández y el ahora ex ministro de Salud, Ginés González García, Ferreyra dijo que la medida del Presidente fue la correcta, "no quedaba otra". "Ginés era el responsable principal de la distribución y control de las vacunas". ¿Es corrupción?, le preguntamos al entrevistado, quien respondió: "Es falta de ética".

La oposición indignada con todo el gabinete de Salud

Por su parte, Álvaro de Lamadrid coincidió en que "esto es un escándalo, un bochorno" pero dijo que es parte un plan que se ha dado en todo el territorio de la nación: "Se han apartado vacunas para dársela a los propios, a los amigos el poder".

De cualquier modo, dijo no estar sorprendido del hecho ya que "es una metodología que tiene antecedentes en el tiempo, como la compra de terrenos fiscales de los kirchner en Santa Cruz, que también fue un festival de clientelismo VIP en beneficio de los K y de los amigos del poder".

En ese mismo sentido, enumeró otras acciones similares que a su entender hicieron los kirchneristas a lo largo de sus gobiernos: "También pasó hace años atrás con los peajes, cuando el kirchnerismo le había dado a más de 700 personas pases libres. Yo no tengo ninguna sorpresa con ocurrido. Los K han llegado a llevarse los diarios en aviones al Calafate, a llevar plata en aviones de Aerolíneas Argentinas, a usar todos los resortes del Estado en beneficio propio. Néstor Kirchner se quedó con la caja fuerte del banco de Santa Cruz cuando lo privatizó. ¿Cómo no van a usar las vacunas para ellos? Conciben que el Estado les pertenece".

Para De Lamadrid, "lo que han hecho es terrible: corrupción, abuso de poder, incumplimiento de los deberes de funcionario público y a su vez generan una indefensión a quienes sí se tenían que vacunar rápidamente".

Por eso, para el legislador, "no basta con la renuncia de Ginés". Porque ahora, "asume la viceministro, que es la que estaba a cargo de las vacunas y sobre esto también está Cristina Kirchner. Es un golpe interno para ocupar un lugar de poder. Es ella la que arregló con Putin el el tema de las vacunas, yo creo que ni el presidente sabía a ciencia cierta cuál era el arreglo y cuántas vacunas iban a llegar por mes", concluyó.

Finalmente, De Lamadrid dijo: "Por supuesto que el Presidente sabía (sobre el vacunatorio VIP). Este es el cinismo líquido con el que se maneja el Gobierno. Ahora lo van a despellejar a Ginés González García, haciéndose los sorprendidos, como que se cortó solo. Son todas macanas. Ginés hacía la cuestión social, pero la parte operativa, de la consumación de ese disparate lo hacía la viceministro".