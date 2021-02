Mendoza: furia por el deterioro de dos lugares turísticos de la Capital

Desde hace varios días en MDZ hemos abordado la preocupación en torno al deterioro de dos de los sitios más emblemáticos y turísticos de Mendoza: el Cerro de la Gloria y el parque General San Martín.

Incluso el concejal de Ciudad Luis Giachino y un grupo de diputados, senadores, referentes en Urbanismo y Arbolado de Mendoza, entre otros, presentaron el lunes una denuncia ante la fiscalía de Estado para que investiguen lo que consideran el "abandono" de aquellos dos lugares.

Hoy, una lectora de MDZol nos envió estas imágenes sobre cómo captó el Cerro de la Gloria ayer:

Foto de Ana Scoones

Foto de Ana Scoones

Foto de Ana Scoones

Foto de Ana Scoones

Cuando compartimos esta información, decenas de oyentes que han visitado recientemente tanto el parque como el monumento mendocino, se sumaron con sus testimonios. "Está abandonado, hay gente trabajando pero no tienen elementos. No hay control, hay 3 personas (de mantenimiento) paradas en una esquina sin saber qué hacer, uno les pregunta y dicen que no tienen herramientas", manifestó un oyente.

Según los testimonios que difundimos en el aire, un mendocino dijo que ve municipales con tractores parados y aducen que les falta gas oil para ponerlos en funcionamiento. "Falta riego, hay basura, hay yuyos, no hay flores", fueron otras de las quejas sobre parque General San Martín.

"Están abandonados", fue el mensaje común de todos los participantes del aire de la 105.5. Incluso, una mujer arrojó una propuesta para mejorar las condiciones de los emblemas turísticos de Mendoza: "Yo pienso que tal vez quienes cobran planes sociales, como contraprestación, al menos una hora al día podrían ir a barrer o a regar".

Aquí, algunos de los audios: