Las contradicciones del ministro de Salud en torno a la realización de las PASO

El columnista y analista político de MDZ radio, Paulino Rodrigues, planteó hoy 3 grandes temas: las contradicciones de Ginés González García que denotan la contradicción propia del gobierno en torno a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO); el estilo "guillermomorenista" en torno al control de precios de las grandes cadenas de alimentos y respondió a la gran incógnita: ¿quién es Máximo Kirchner?

Aquí los puntos más importantes de su columna:

Sigue el debate de las PASO

Qué contradicción, ¿no?: Ginés González García esta mañana dijo: "Si todo anda bien, tendremos a toda la población mayor de 18 años vacunada en agosto o septiembre". En simultáneo, el Ministro de Salud expresó que "para agosto no van a estar dadas las condiciones para votar". Algo no es real, claramente.

Más allá de esta contradicción en simultáneo, el mismo día y en fracción de segundos que hizo Ginés González García, lo que noto es el debate que hay respecto de la PASO dentro un Gobierno que no puede zanjar diferencias, primero hacia adentro y luego con la oposición, a 90 días del cierre de listas.

La Cámpora y Juntos por el Cambio (JxC) defienden las PASO, eso se mantiene. Pero Alberto Fernández y los gobernadores insisten en la idea de derogarlas: desde el Gobierno levantan voces como la del radical correntino (Néstor) Braillard Poccard, quien dice que estaría dispuestos de votar una ley que derogue las PASO solo por este año y en virtud de la pandemia. Esto da cuenta del clima que se vive puertas adentro.

En la oposición tampoco fue sencillo el debate, pero todos concordaron en que las primarias eran necesarias y entienden que sin ellas la oposición pierde también posibilidades. Porque en general cuando uno vota contra los gobiernos, en la primera elección uno opta entre distintas expresiones políticas, pero al final del camino termina eligiendo entre todos al más votado. Allí, en la general, concentra ese candidato los votos que antes se fugaron. Por ejemplo, Macri del 32% saltó al 41%, haciendo oposición a ese oficialismo ya vencedor, con más del 52% en primera vuelta y que terminó en los 48 puntos ya consabidos.

Una virtud de JxC siempre fue tener primarias, le pasó en 2015: se impuso en el balotaje porque en la general capitalizó los votos de Carrió, Ernesto Sanz y otros sectores dispersos de la oposición.

¿Vuelve el estilo "guillermomorenista" en las negociaciones con las distribuidoras y productoras de alimentos?

Ese estilo, diferente, sin ser tan prepotente, altisonante, sin decirlo públicamente, el Gobierno lo aquietó por la pandemia pero ahora lo ha recrudecido. Porque se está peleando contra la realidad, que es que los precios están subiendo a un ritmo del 4% acumulativo mensual, algo que atenta contra el capital político y la idea de un reordenamiento de la economía.

Por eso imputó a las grandes cadenas, a los más importantes productores de alimentos en Argentina, que tienen un problema, que es el problema impositivo, mientras que el Estado mira para otro lado: les pide a las empresas lo que no hacen ellos. Piensen que todas esas corporaciones van a terminar pagando, como derogaron el pacto fiscal de 2017, más alícuotas de ingresos brutos este año de las que abonaron en 2020. Un impuesto altamente distorsivo, que se paga ganen o pierdan, por el producto que venda.

Pero al mismo tiempo, el Gobierno no les controla ninguna de las estructuras de costo. De hecho les aumenta el costo de logística con la suba de las naftas, les incrementa impuestos en vez de bajárselos, les pone el costo de la inflación y les dice: "Pero no pueden aumentar". Eso atenta contra la inversión y no genera rentabilidad. Una empresa puede tener espalda para aguantar un año o dos. Danone hace 5 años que viene con caídas en su rentabilidad, Mastellone perdió el año pasado 2 mil millones de pesos, récord absoluto en términos de pérdida y rentabilidad, 3 años de pérdidas del sector, la principal empresa láctea del país con más del 12% de participación del mercado.

Uno puede pedir un esfuerzo a un sector, lo que no puede como principio económico es regular cantidad y precio al mismo tiempo y en simultáneo, el mundo fracasó al hacerlo. A esto le sumamos que las empresas no están pudiendo trabajar al 100%, porque no pueden poner todos los empleados que tenían antes de la pandemia, así reemplazaran a todos los aislados y tomaran empleados todo el tiempo.

Ayer cumplió 44 años Máximo Kirchner, ¿quién es Máximo como líder peronista?

Es Kirchner. El baluarte y estandarte de Máximo, sin dudas, es tener el apellido Kirchner. Es uno de los elegidos por Cristina Fernández de Kirchner para suceder a Alberto Fernández o en su defecto a Axel Kicillof. Es alguien que intenta dar muestras de liderazgo más allá de La Cámpora, que es la organización política que él comanda desde hace un buen tiempo, mostrando un liderazgo más integral. Será una oportunidad conducir el PJ en la provincia de Buenos Aires.

En perspectivas, es un líder que puede ser, pero que aún no es. Un dirigente que algunos creen conocer, pero que la inmensa mayoría aún desconoce y es alguien cuya formación, independientemente de la praxis, a propósito de ser el hijo de dos ex presidentes, aún se desconoce porque no ha tenido un rol ejecutivo importe. Es un enigma.