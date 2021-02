Presidenciales 2023: ¿cómo se posicionan Patricia Bullrich, Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta?

El periodista político y analista, Daniel Bilotta, planteó en No Tan Millennials cómo se comienza a definir la oposición de cara a las elecciones de 2023, previo paso por las legislativas de este año. Los principales actores son Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau. Aquí los puntos más importantes de su columna:

Por Daniel Bilotta.

El oficialismo intenta revalidar que es el actor más fuerte en la provincia de la Buenos Aires, mientras que el desafío de Juntos Por el cambio es quitarle, sustraerle y/o persuadir, a votos no peronistas o filo peronistas para cambiar el resultado allí, donde peor les fue. Hay que tener en cuenta que este año es el que plantea quiénes son los que se perfilan para el 2023.

El plan de Horacio Rodríguez Larreta es hacer campaña en la provincia, aunque él no sea candidato, tratando de acompañar a quienes sí sean sus candidatos, si lo consigue. Aquí picó en punta Diego Kravetz, armando un grupo filo peronista que se llama Hacemos y que intenta nuclear un grupo de dirigentes para dar ese combate y quitarle el voto al peronismo, sobre todo el no kirchnerista. Esto es parte también del debate que está dentro del FdT, cómo con el PJ no perder esos votos no kirchneristas.

El problema de Rodríguez Larreta

Todos los candidatos de la Ciudad, hay un sector de bonaerenses que aspiracionalmente mira mucho a esa zona electoral y mira con simpatía a sus dirigentes, uno es Patricia Bullrich. Así que atención porque creo que con eso juega Mauricio Macri. No está claro si Bullrich va a ser candidata en la Ciudad, una incomodidad para Rodríguez Larreta, sobre todo si es quien lidera la lista de diputados nacionales, o si le quitan esa incomodidad ahí y se la generan en la provincia de Buenos Aires, y Patricia Bullrich termina siendo candidata en territorio bonaerense.

En ese punto va a jugar un gran papel la otra interna que sí es impostergable, la del radicalismo bonaerense en la provincia de Buenos Aires, el próximo 21 de marzo, entre Maximiliano Abad, un joven muy vinculado a la mesa chica del radicalismo nacional -a Ernesto Sanz, Mario Negri, Gerardo Morales- y Gustavo Posse, vinculado a Enrique Coti Nosiglia y quien ha tratado de acercarle a Martín Lousteau para mejorar sus chances.

Un Martín Lousteau que evita hacer campaña en la provincia de Buenos Aires y que mira lo que hace Rodríguez Larreta en la capital, porque yo creo que elegiría tener un futuro en la Capital de la República Argentina, porque da más con su perfil, es una ciudad más añada en la economía y siempre te abre una puerta al gobierno nacional, como quedó demostrado con De La Rúa primero y luego con Mauricio Macri.