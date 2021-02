Así vivió un médico el aislamiento forzoso en un centro de Formosa

Héctor López Cano es médico del Hospital Central de Formosa. Su familia vive en Corrientes y hacía desde marzo de 2020 que no la veía, por eso en enero pidió vacaciones para irse a esa provincia. Lo que le tocó vivir al regresar y que, al parecer, aún no termina, no tiene nombre y lo cuenta sin temor pese a las represalias que ya sufre en esta nota de MDZ radio.

Con motivo de su viaje, el 4 de enero López Cano se hizo el primer hisopado para poder salir de Formosa. Dio negativo y se fue. Al regresar tuvo que volver a hacer el testeo, ya era 15 de enero. Volvió a dar negativo. Sin embargo, una vez dentro de Formosa, el 17 de enero, volvieron a pedirle un PCR que también dio negativo.

Aún así le dijeron que debía hacer cuarentena, "sabiendo que soy personal de salud y que nunca tuve covid, pese a que atendí a personas infectadas". "Ahí empezó la controversia porque yo pedía ir a mi casa, ya que me correspondía el aislamiento domiciliario dadas mis condiciones", contó el médico.

Sin embargo, se negaron esa petición y le dieron a elegir entre hacer la cuarentena en "uno de esos centros de reclusión similares a los de la guerra de Camboya o pagarme un hotel", describió el médico que optó por esta segunda posibilidad, creyendo que sería un mejor panorama.

Sin embargo, al llegar al alojamiento se encontró con una habitación que "parecía un calabozo, la ventana estaba cubierta por una chapa herrumbrada y si me asomaba a la puerta un policía me obligaba a ingresar. Entonces allí comencé a ver que eso era un centro de reclusión forzosa", detalló.

Desesperado por el correr de los días en ese lugar y en medio de una crisis nerviosa que lo obligó a tomar tranquilizantes, algo que jamás había hecho, según su narración, comenzó a pedir que lo cambiaran de hotel. "Ahí me gané la bronca de varios", dijo López Cano quien gracias a la visita del secretario nacional de DD HH tuvo "la suerte" de salir antes de ese lugar, para terminar su cuarentena en casa.

Ahora, lo acusan de robarse una toalla

Sin embargo, la persecución de este médico no terminó allí. Justamente a este hombre que tanto había denunciado y se había quejado por las condiciones de aislamiento, el día siguiente de estar en su domicilio recibió a 20 policías que fueron a hacerle un allanamiento por haberse robado, supuestamente, una toalla y de un control remoto del hotel. "Yo pensé que venían a controlar que estuviera cumpliendo la cuarentena, pero no, venían a allanar".

Cano contó: "Me leyeron una orden de allanamiento pero no me dieron copia ni me permitieron llamar a mi abogado. Se llevaron una toalla que es mía, dijeron que tenía características similares a la que ellos buscaban. Por suerte yo tengo como testigo a la señora que me lava la ropa y que dice que esa toalla la lava desde hace más de un año". Sin embargo, López Cano cree que "las represalias no van a terminar acá".