Formosa: la concejala detenida contó cómo son los centros de aislamiento donde hacen cuarentena

Luego de que alcanzara estado nacional la noticia de que en Formosa dos concejalas fueron detenidas, en Días de Enero hablamos con una de las hoy imputadas. Fueron privadas de su libertad por haber reclamado la salida de 10 personas que están en los particulares centros de aislamiento que tiene esa provincia, donde los ciudadanos no pueden hacer la cuarentena en sus casas.

Celeste Ruiz Díaz, concejala y dirigente de la UCR de Formosa, ya desde su casa nos contó en MDZ radio lo vivido ayer y detalló de qué se tratan esos centros de aislamiento que comparó con cárceles. "Una situación increíble realmente, uno no piensa que bajo un sistema democrático pueden suceder estas cosas. Pero lamentablemente los formoseños bajo el gobierno de Gildo Insfrán estamos muy lejos de un sistema republicano y democrático", comenzó comentando.

La concejala nos explicó que en Formosa cualquier persona que dio positivo, que fue contacto estrecho o que ingresa de otro lugar tiene que hacer la cuarentena en un centro de aislamiento, que por lo general están instalados en las escuelas. Los mismos, según varias denuncias, brindan condiciones inhumanas de estadía.

"Hace tiempo que venimos denunciando las situaciones en las que se encuentran que personas que van allí: hacinamiento y falta de higiene. Madres que denuncian que las han querido separar de sus hijos menores, que les cierran las puertas con candado, que no les permiten salir al patio, a determinada hora les apagan las luces, poca comida mala y de calidad, personas con crisis sin atención psicológica y podría seguir enumerando", dijo Ruiz Díaz.

Lo que exigen desde la oposición, hasta ahora sin éxito, es que esas personas puedan hacer la cuarentena en sus casas, "como sucede en el resto del mundo". Ayer se vivió otra particular situación, según el relato de la concejala, en uno de estos centros había 10 personas que dieron 3 veces negativo en sus PCR, estaban hace 20 días y "todavía no los liberaban". Entonces, "me acerqué en el lugar para acompañar y exigir información institucional de esta gente".

No sólo que no recibió información, sino que la Policía -siempre según su relato- le dijo que no podía estar ahí (siendo que estaba en la vida pública) y que si no se retiraba sería detenida. "Yo les dije que no me iba a ir y me detuvieron", sintetizó. "Estuve 2 horas en la comisaría, esposada todo el tiempo, incomunicada, me sacaron el teléfono, no me permitieron ni siquiera llamar a un abogado", continuó detallando Ruiz Díaz.

Celeste Ruiz Díaz saliendo de la comisaría junto al senador Naidenoff, quien exigió ingresar a donde estaban detenidas.

¿Cómo se vive la crisis sanitaria en Formosa ?

En primer lugar la entrevistada dijo que allí "el gobernador no da la cara, no da información frente a los medios, sino que la brindan varios de sus ministros". "Emiten un parte diario y cuando algún periodista le consulta esto de la cuarentena domiciliaria le dicen que se ha probado al principio pero que no funciona, porque la gente se quiere escapar de la casa", completó.

Por esto, concluyó Ruiz Díaz, para ellos "la solución es encerrarlos en estos centros de aislamiento, que son casi cárceles". "Lo que han generado es que la gente tenga miedo de ir al médico y de hisoparse porque no quieren terminar en esos lugares", finalizó.