Qué tan factible es que el kirchnerismo apruebe a Martín Redrado como ministro de Economía

El analista económico de MDZ Radio, Carlos Burgueño, se refirió a las reuniones que la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, ha mantenido con el economista Martín Redrado. Dio su opinión sobre la posibilidad de que el kirchnerismo apruebe al extitular del Banco Central para un "cambio de rumbo".

Burgueño respondió a la pregunta clave: ¿por qué es Cristina Fernández de Kirchner la que habla con Redrado? "Se supone que porque Alberto Fernández, a esta altura, aceptaría una salida ortodoxa socialdemócrata. Tampoco una convertibilidad, no es la opción Milei", respondió.

"Se supone que Alberto Fernández y los albertistas, incluyendo -suponemos- al presidente del Banco Central, le dirán que sí a una salida más ortodoxa, realista, monetaria fiscalmente y macroeconómicamente seria y, sobre todo, menos gradualista, que es lo que también propone Guzmán. El tema es que el kirchnerismo lo apruebe".

"Yo no entiendo cómo el kirchnerismo puede aceptar una solución 'a la Redrado', independientemente de que esté bien o mal", opinó el especialista. ¿Qué sería una política económica de ese estilo? "Cerrar ya un acuerdo con el FMI en los términos que ayer Máximo Kirchner criticó abiertamente".

Redrado parte de la base de acordar con el FMI para solucionar los problemas económicos de Argentina.

"Martín Redrado habla mucho con el FMI y no concibe cualquier solución a los problemas económicos de Argentina sin un acuerdo urgente con el Fondo, porque entiende que esa es la pata de avance con el mundo. De hecho, él dice que Argentina debe estar abierta al mundo, ser un país que exporte, confiable para el exterior. Por ejemplo, la ley de etiquetado con Redrado no va, no es compatible con lo que propone o está pensando", continuó.

Por eso mismo es que Burgueño no comprende cuál es el plan, si la opción de reemplazo a Guzmán vendría a hacer lo mismo que el actual ministro propone. "La pregunta es otra, es a dónde vamos. Primero definamos eso y después busquemos al o la ministro. Con todo respeto, a mi no son cosas que particularmente me molesten, pero Alberto Fernández se reunió el sábado con Calamaro y ayer con L-Gante, va a los lugares y anota lo que la gente le dice. Cuando se debería reunir con Cristina Fernández de Kirchner, definir a dónde vamos y a partir de ahí acordar un gabinete económico. Sino no cambia nada", concluyó.