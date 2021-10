CyberMonday: los pasos que tenés que seguir para no ser estafado

La semana próxima empieza el Cybermonday, la ya clásica feria de descuentos del comercio electrónico. Cada vez que un evento así tiene lugar, lo acompañan personas atentas al aluvión de usuarios para practicar alguna estafa online o robo de identidad. De manera que esta migración de nuestras vidas a lo digital debe ir asociado a algunos conocimientos para protegerse de los ciberdelincuentes y aprovechar los beneficios del e-commerce.

En No cantes victoria dialogamos con Emiliano Piscitelli, especialista en Ciberseguridad y CEO de BeyGoo. "Uno entusiasmado con el descuento que le dan, termina dando los datos de la tarjeta de crédito o información sensible". Por eso hay algunas recomendaciones a tener en cuenta antes, durante y después de realizar una compra en un comercio electrónico.

Antes: visitar el sitio oficial para chequear que el comercio existe

Cuando hay una feria de descuentos, los ciberdelincuentes aprovechan esa afluencia de personas en la web para enviar ofertas falsas. El comercio, el producto o los dos no existen. Para dilucidar si aquello que se promociona es real y tal como se dice en la publicidad, el especialista señala que "hay que visitar el sitio oficial de Cybermonday donde van a poder encontrar los logos de todas las empresas que están suscriptas a estas promociones y se puede hacer click allí y directamente acceder a la promoción". Asimismo no se debe acceder si nos envían un correo o WhatsApp, porque "de esta manera es muy probable que estén intentando conducirnos a un sitio falso y que se hagan pasar por una empresa que no es".

Una recomendación muy útil para evitar caer en estafas comprando online es habilitar "las alertas de consumo en la tarjeta de crédito con la que operamos. Para eso se puede entrar a Visa o Mastercard y hay una parte de configuración ´alertas de consumo´ dónde se puede establecer a partir de qué monto se pide que la tarjeta avise si hay una compra". De esta manera llega un mail o un sms por cualquier operación que se realice con los parámetros que establezca el usuario.

Además si alguien nos sustrajo los datos de la tarjeta apenas realice una compra, se tiene la posibilidad inmediata de desconocer esa operación o "hacer la baja de la tarjeta si fuera necesario" apuntó Piscitelli. Sin contar que se evita la espera "de 30 días a que llegue el resumen de la tarjeta y recién en ese momento enterarse".

"Son descuentos, no regalos" es la máxima a tener en cuenta a la hora de comprar en un Cybermonday. ¿Esto qué quiere decir? "Si hay mucha diferencia de precio entre la oferta y el precio de ese producto o servicio que estamos comprando, se recomienda desestimarlo. Es muy probable que se trate de una estafa".

Durante: chequear la reputación del vendedor

Luego de haber navegado intensamente y siguiendo los pasos anteriores, el comprador se decide por un producto o servicio. Durante la compra es muy importante "chequear la reputación de quien vende". Algunas veces aparece un objeto que tiene muy buena puntuación, pero lo que resulta clave son las referencias que tiene el que oferta.

El especialista en ciberseguridad señala que mientras se realiza la operación "no hay que dar ningún tipo de datos personales, ni realizarla por fuera de la plataforma". "Muchas veces los estafadores lo que hacen es atrapar a través de una gran oferta y proponen un mayor descuento aún si la transacción se realiza por fuera de la plataforma". Esto sería un gran error porque "si se finaliza la compra en el e-commerce y se produce una estafa o no se recibe el producto solicitado, allí se podrá reclamar para que devuelvan el dinero. Por fuera de la tienda online, esto es imposible".

Después: tener un registro de la compra realizada

Luego de realizar una compra online conviene llevar un registro sobre el producto, lugar fecha y monto. "Es importante registrar fecha, hora, precio para no llevarse sorpresas y estar atentos al consumo de la tarjeta de crédito".

En el caso de que no llegue el producto o servicio contratado, se debe realizar un reclamo. "Primero al vendedor. Si no tenemos éxito, automáticamente a la plataforma".

