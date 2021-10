El origen de los mapuches y el mito de que son una tribu "chilena exterminadora"

En estos días la complicada agenda del Gobierno Nacional, a poco de la crucial votación legislativa del 14 de noviembre, sumó un grave conflicto proveniente del sur que tiene que ver con las violentas tomas de tierras y destrozos cometidos por grupos que se autoperciben o autodenominan mapuches.

Desde el oficialismo y la oposición cruzaron fuertes acusaciones a propósito de esta problemática que sacude a las provincias del sur y de la cual la Casa Rosada se muestra prescindente. Y en el medio se cuela la lectura política que sostiene que el peronismo gobernante precisa de una buena elección en las provincias patagónicas para no perder la mayoría que detenta Cristina Kirchner en el Senado de la Nación.

Pero más allá de todas estas elucubraciones y dialéctica política volvió a resurgir el debate sobre el origen del pueblo mapuche. Existe una corriente antropológica que sostiene que "los mapuches son ´indios chilenos´, que exterminaron a los tehuelches argentinos a lo largo del siglo XIX". Esta idea generalmente alimenta discursos xenófobos que se propalan en la inmensa Patagonia y hace recrudecer viejos rencores históricos, ya no en nombre de los pueblos originarios sino de los Estados argentino y chileno.

Incluso en la educación formal chilena se abona esa teoría. El mismo ex presidente Patricio Aylwin reconoció que él había aprendido en el colegio y en la universidad, que Chile era un país constituido por una sola identidad, en cuyo génesis los mapuches jugaron un rol fundamental.

Pero desde el Conicet argentino desmitificaron esta supuesta filiación al estado chileno. En un comunicado, difundido recientemente, "los investigadores nucleados en la Sección Etnología, perteneciente al Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires" sostienen que "los mapuches no son ´indios chilenos´, sino pueblos preexistentes", sostiene que "vivían en esos territorios antes de que existieran los Estados", que "había mapuches en lo que hoy es Argentina, así como había tehuelches en lo que hoy es Chile" .

"Afirmamos, por lo tanto, que los mapuches no son araucanos de origen chileno y no exterminaron a los tehuelches. La mayoría de los etnónimos (nombres de los pueblos indígenas) variaron entre el siglo XVIII y el presente; algunos son nombres que se dan a sí mismos —como por ejemplo "mapuche"— y otros fueron impuestos —como es el caso de los términos "araucano" y "tehuelche". Vale decir que "araucanos" no es el "verdadero nombre" de los mapuche ni tampoco es el nombre de los "antiguos mapuche"; es apenas el nombre que los españoles quisieron darles".

Concluyen que "los mapuches, por otra parte, no son "indios chilenos", sino pueblos preexistentes. Esto significa que vivían en estos territorios antes de que existieran los Estados y que había mapuches en lo que hoy es Argentina, así como había tehuelches en lo que hoy es Chile".