El conflicto con los mapuches y la llamativa actitud del Gobierno nacional

Mientras que en Chile hay estado de emergencia y envían militares para controlar a los grupos mapuches, en Argentina sigue la tensión con los mismos grupos, concretamente en la zona de El Bolsón y Bariloche. A esto se refirió el politólogo Paulino Rodrigues, que dijo que es un tema a abordar y discutir, porque necesita respuestas.

"El límite se va achicando, porque el margen de maniobra de los que toman decisiones disminuye. Es como cualquier problema, abordado en tiempo y forma es menos costoso y más fácil de encontrarle una respuesta", comentó Rodrigues..

Y agregó: "En el enfrentamiento hay mapuches pero en muchos casos también están los grupos que se jactan de serlo, pero en realidad son delincuentes. Me parece que es un tema serio, el Gobierno nacional intenta tomar el toro por las astas, ungido por las elecciones, mandando a Gendarmería. Todo en un contexto muy desprolijo, donde hasta el embajador Bielsa en Chile termina apañando la idea de que Jones Huala pueda tener un trato más benevolente de la Justicia en medio de la condena de 9 años que le dieron".

"Yo creo que el comportamiento errático que se tiene con estos grupos es una buena descripción del comportamiento errático que tiene el Gobierno en política exterior y en tantas otras cosas, como la política económica", mencionó el politólogo.

Asimismo, comparó esto con lo sucedido antes del congelamiento de precios de 1432 productos: "Kulfas y el presidente la semana pasada les dicen a los empresarios que las medidas que impiden despedir en Argentina son a corto plazo, pero otra parte del Gobierno, más identificada con Cristina Kirchner, va a fondo en el control de precios, aún aplicando precios máximos, con riesgo de desabastecimiento y con la idea de aplicar la lógica de la ley de abastecimiento si no cumplen los empresarios".

Volviendo al conflicto mapuche, se le cuestionó al politólogo cómo es la interna entre la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y el Gobierno nacional. "Desoyeron las advertencias hechas por la provincia antes de los capítulos de El Bolsón y Bariloche, cuando la provincia se presentó en la Justicia denunciándolos por atentados terroristas y pidiendo la condena más importante para los autores. La Nación entendió que no hay un acto terrorista, sino vandálico, y no más que eso. Y las fuerzas de Gendarmería han estado ausentes todo este año y medio de pandemia en una zona donde su presencia, al menos, era disuasiva", respondió.

"La propia gobernadora fue imposibilitada de pasar por una ruta nacional, en medio de un reclamo mapuche, cuando se bajó del auto le dijeron que su autoridad no la reconocen. Ese es el problema, que los mapuches no reconocen las autoridades legítimamente constituidas y por lo tanto no cumplen la ley", concluyó.