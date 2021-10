Atención monotributistas: proyectan un nuevo beneficio tributario por el que podrían pagar la mitad

El Gobierno nacional, buscando combatir la informalidad laboral, enviará al Congreso un proyecto de ley para que los trabajadores de la economía popular que están por fuera de los convenios de trabajo y/o pertenezcan al monotributo social puedan ser categorizados como monotributo productivo y estar exentos los dos primeros años del pago como uno de los beneficios tributarios.

En MDZ Radio dialogamos con la contadora Noelia Villafañe, presidente de MARA monotributistas para que explique los detalles del beneficio. En un primer momento, aclaró que aunque tiene algunas diferencias, el universo al que apunta el beneficio que intenta crearse está dirigido a un mismo sector de la población que son los trabajadores de la economía popular: el peluquero, electricista, profesores particulares, artesanos, vendedores ambulantes, etc.

Ahora bien, cabe hacer una distinción con el monotributo social ya que mucha gente que "es monotributista categoría A puede acceder al monotributo social pero por desconocimiento quedan afuera". "Un peluquero o un kiosquero -ejemplificó Villafañe- que hoy está pagando casi tres mil pesos entre monotributo e ingresos brutos podría reducirlo a 704,44 pesos, tener aportes jubilatorios, tener obra social y puede facturar idéntico que uno categoría A (370 mil pesos anuales) con el monotributo social. Además en Mendoza están exentos de ingresos brutos".

Lo que busca crear el proyecto de ley es el monotributo productivo. Esta sería una opción más que no reemplaza al monotributo social. ¿Cuál es la diferencia? De aprobarse, la nueva figura supone "estar eximido del componente impositivo en un 100% en los primeros dos años y no pagaría la obra social". Sin embargo va a tener aportes jubilatorios y una prestación de Salud a través de centros asistenciales del Gobierno de la Nación. Allí se les va a incluir en un PMO (Plan Médico Obligatorio) en donde este monotributista productivo va a tener esa prestación de Salud, pero que no va a ser de una obra social sindical porque no habrá aportes".

La idea es que esté eximido los primeros dos años del componente impositivo y luego los dos años siguientes el monotributista productivo "va a pagar el 50% del aporte previsional y después ya el 100% de los aportes previsionales a diferencia del social que está exento para siempre.

Por otra parte, también se simplificó mucho el acceso de aquellas personas que buscan inscribirse en el monotributo social que ya existe. Sólo deben hacerlo de manera digital y contar con los requisitos de "no tener más de dos inmuebles, ni más de tres bienes muebles como son los rodados con una antigüedad inferior a cinco años".

Otro eje del proyecto de ley que presentó el Gobierno nacional al Congreso es una línea de financiamiento no bancarizada. "Si bien existen actualmente impulsadas por el Ministerio de Desarrollo de la Nación, pero se ampliaría sumando otras que si sean bancarias en las que se obligará al Banco a destinar un porcentaje de sus préstamos a los monotributistas productivos con avales inferiores al resto". Actualmente todos los monotributistas pueden acceder a los créditos a tasa cero hasta 90 mil pesos, que no sucedía antes, pero que "Mara logró que se incorpore a los sociales que hasta el año pasado no podían".

Un beneficio extra que tendrían los monotributistas productivos es que tendrán "preferencia de precio frente a las compras gubernamentales, es decir, que si hay una persona del régimen simplificado que se presenta a una licitación aún cuando esté un 5% más caro que una Pyme (Pequeñas y Medianas Empresas) y si compiten con una competencia extranjera la preferencia asciende al 25%".

