La ambiciosa estrategia de Mendoza para impulsar el turismo

MDZ anunció que en los próximos días se regularizará el Ente Mendoza Turismo (Emetur). Tendrá una conducción a cargo de Marcelo Montenegro, actual número dos de la cartera que conduce Mariana Juri. La vicepresidencia le fue ofrecida a Joaquín Barbera, del sector empresario. Nora Vicario, será ministra de Turismo y Cultura.

Barbera habló con MDZ Radio y dijo cómo serán las estrategias de trabajo para impulsar la provincia de Mendoza turísticamente, aunque no reveló si aceptaría o no la vicepresidencia del ente mixto, público y privado. "Vamos a analizar cuál es la mejor forma y quiénes son las mejores personas junto al gobernador, quien dirige y forma a los equipos", dijo al respecto. Y agregó: "Queremos que las cosas pasen, no nos importa desde qué cargo lo hagamos sino que las cosas sucedan".

De todos modos, aseguró que hay cambios que Mendoza necesita. Por ejemplo, "un montón de atracciones que hay que explotar, como el tren de alta montaña que funcionaba antiguamente y llega a unos 4 mil metros, pero actualmente está parado. Es más para turismo que para cruzar a Chile y se podría poner en funcionamiento. Pero ese es un ejemplo, hay muchos proyectos que hay que poner en práctica", dijo.

Consultado sobre si hay financiamiento para esto, Barbera comentó que "siempre lo hay, cuando se plantean reglas claras de juego y seguridad jurídica. En el mundo se hacen inversiones impresionantes, ¿por qué en Mendoza no?".

El pasado fin de semana largo Mendoza completó el 100% de su capacidad hotelera en toda la provincia.

¿Existe la posibilidad de que Mendoza tenga ciertos precios para los locales y otros para los turistas?

"El cambio debe ser más estructural. En la gastronomía, por ejemplo, hay mucha competencia desleal, entre compañías que tienen a su personal en blanco y que facturan lo que hay que facturar y las que no. Es necesario pensar a la gastronomía como actividad estratégica y atractiva del turismo como lo es, por ejemplo, en Perú. Sino tendremos mucha informalidad en el sector, como se viene dando, y la competencia resulta en que se bajan los precios porque si un local no factura ya está 25% abajo de costos en IVA e Ingresos Brutos, nada más".

Concretamente sobre los precios diferenciales indicó que "algunos lo aplican, pero yo creo que debemos tener un precio competitivo tanto para el turista como para el mendocino. Lo hemos sabido trabajar durante muchísimos años, no buscamos aprovecharnos del turista, así que será los precios de mercado según el costo que uno tiene. Y esto no creo que sea un problema para el mendocino, porque habrá un montón de oportunidades".

Finalmente, Barbera esgrimió que "intentamos fortalecer el atractivo de Mendoza para los mendocinos y para los que se vienen a radicar acá, porque cuando tenés una plaza interesante empresas como Mercado Libre también deciden poner sus compañías en estas zonas".

Por último, el entrevistado mencionó que con esta iniciativa lo que buscan es "pasar de la queja del café a ponernos a disposición para jugar a que Mendoza se destaque y sea un lugar lindo para vivir para todos. Los cargos no nos interesan, mientras se generen los cambios".