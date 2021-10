Control de precios: de qué se trata la ley de abastecimiento que podría aplicar el Gobierno

En el marco de los acuerdos para congelar el precio de más de 1200 productos de la canasta básica, concretamente de los rubros alimentos, higiene y limpieza, el flamante secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, amenazó con aplicar la ley de abastecimiento si fuera necesario. Carlos Burgueño, economista de MDZ Radio, explicó en qué consiste la ley de abastecimiento y dio su opinión al respecto.

Burgueño contó que la ley de abastecimiento data de la década del '70 y aclaró que "es de la época de (José Ber) Gelbard". "Básicamente se trata de que si un producto no está en la góndola en el momento indicado, al precio indicado y en la cantidad indicada habrá sanciones para el comercio que pueden ser desde multas hasta el cierre del local", explicó Burgueño.

En este sentido, el economista planteó una situación hipotética para ejemplificar las dificultades de aplicar una ley de este tipo. "Supongamos que en un supermercado no hay determinado paquete de fideos que debería estar, entonces disponen su cierre. ¿La culpa es del comercio o del que fabrica de fideos?", se preguntó el economista de MDZ Radio.

Roberto Feletti amenazó con aplicar la ley de abastecimiento.

Por eso, para Burgueño la ley de abastecimiento "es antigua y no soluciona nada". Además, sostuvo que "la tiene que aplicar el Estado nacional, pero éste no tiene fuerzas vivas para hacer esos controles". "Entonces necesita el apoyo de los gobernadores, con Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires no habría problemas, puede disponer de La Cámpora para que los haga, pero por ejemplo ¿qué pasaría en Mendoza?", se preguntó Burgueño, dando a entender que los controles son muy difíciles de efectuar.

El Gobierno quiere congelar los precios de 1.200 productos de la canasta básica.

Burgueño utilizó a Mendoza como ejemplo a partir de que es una provincia gobernada por Rodolfo Suárez, de Juntos por el Cambio, por lo cual no habría ningún interés en implementar los controles que quiere impulsar el Gobierno.