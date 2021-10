Qué papel tienen los consumidores en el control de precios

Desde el Gobierno nacional insisten en realizar medidas de control de precios interviniendo el mercado y congelando hasta fin de año una lista de más de 1.200 productos a los números del 1 de octubre y hasta el 7 de enero de 2022. Desde los supermercadistas expresaron que no están en condiciones, pero que harían el esfuerzo si los productores también lo hacen. Roberto Feletti, el nuevo secretario de Comercio Interior, sostuvo firmemente que de no conseguirse un acuerdo, se implementará la Ley de Abastecimiento (1974). Según esta normativa existen importantes sanciones para aquel distribuidor que "especule" y distorsione la formación de precios a su favor. Como consumidores, ¿qué se puede hacer si detectamos incumplimientos?

En MDZ Radio dialogamos con Romina Ríos, presidenta de la ONG Protectora para que detallara el alcance de la ley de Abastecimiento y el lugar que tienen los consumidores en el control del cumplimiento de programas de control de precios. La estrategia del Gobierno nacional fue "apretar con fuerza para que puedan tomar decisiones en base a lo que es el programa Precios Cuidados para hacerlo en base a un acuerdo", por lo que la alusión al a Ley de Abastecimiento es el último recurso.

Desde la ONG Protectora consideraron que se trata de una declaración más del oficialismo ya que "se vienen escuchando hace un tiempo y en concreto los consumidores siguen pagando los productos cada vez más caros. Algunos sobre la línea de inflación e incluso superándola". El problema principal es la inflación que "si bien es muy difícil eliminarla al menos se debería ir bajando de a poquito. La ley de Abastecimiento es un parche que puede aplicarse de manera provisoria por 180 días para congelar los precios, sobre todo a los que fijan artificialmente". En esta dirección Ríos destaca que si se aplicara totalmente "pagarían justos por pecadores", ya que abarcaría a todos los involucrados incluso a quienes hacen las cosas bien y no aumentan "especulativamente" los precios.

Por otra parte, el Gobierno cuenta con la información completa sobre toda la cadena productiva. "Incluso cuentan con los decretos y resoluciones que salieron durante el 2020 como medidas de emergencia que fijaba las declaraciones juradas de cada una de las partes que debían entregárselas a las autoridades que debían ir llevando el control de los programas como el de Precios Cuidados". Por lo cual "las herramientas las tienen".

¿Se aplicó alguna vez la Ley de Abastecimiento?

Esta legislación no se aplicó nunca totalmente. Según afirman desde la ONG Protectora "se aplican distintas resoluciones o decretos basándose en la Ley 680, entonces no tuvo la aplicación del 100%. Todos incluso el presidente anterior Mauricio Macri amenaza con que si no se bajan los precios vamos a aplicar la Ley de Abastecimiento, pero sólo se han aplicado algunos artículos o facultades que otorga la ley para aplicar sanciones o clausuras".

Un ejemplo de cuándo se aplicó al menos parcialmente, es lo que sucedió con "los barbijos, los termómetros y el alcohol en gel a principios de la pandemia dónde se toma como referencia la ley para regular los precios para congelarlos y para que todos los productores garantizaran la fabricación de estos productos que eran de extrema necesidad por la emergencia sanitaria que teníamos. También sucedió con la yerba mate y con algunos cereales".

¿Qué puedo hacer como consumidor si detecto un incumplimiento?

El marco legal le otorga al gobierno un gran poder de policía que puede frenar cualquier tipo de "desabastecimiento" como estrategia para retener el stock desde las empresas formadoras de precio. "El Estado tiene las facultades de estipular qué precio va a tener el producto y qué ganancia va a poder tener el empresario lo cual le da un enorme poder de policía que le permitiría recabar toda la información que tengan en base a la mercadería, el stock, la producción y a lo que reciben los proveedores y a qué precio lo recibieron".

El control que se puede ejecutar como consumidores, es muy importante aseguran desde ONG Protectora. "A veces no se realiza porque es muy cansador. Ante una góndola que está vacía hay que consultar qué stock disponible había y en base a eso evaluar si se vendió o no, según los registros que tiene el supermercado. Pero generalmente como consumidor no te muestran ese documento pese a que tenemos el derecho de poder verificarlo. Nadie te lo va a mostrar".

De hecho "ni siquiera te permiten sacar una foto", señaló Ríos. "Lo que no está permitido es hacer escrache, pero se puede sacar imágenes mientras no salga ninguna persona". Sin embargo aunque este sistema de control debiera ser perfectamente permitido por las empresas, Romina Ríos como parte de la ONG Protectora cuenta que "cada vez que desde la organización se acercan a realizar algún relevamiento, se les pide nuevamente la identificación y todos los datos".

Cuando se trata de algún programa de control de precios a nivel nacional o provincial, lo que se debe hacer es ingresar a la web propia de ese listado. "En el caso de precios cuidados por ejemplo se debe ingresar a precioscuidados.gov.ar allí aparece un formulario donde ponemos el supermercado y producto que pasó y cuál fue el inconveniente. Allí se puede hacer entonces la denuncia".

Si se trata de un producto que está afuera de cualquiera de estos programas y "varían los precios de una semana a la otra o de un supermercado a otro, allí lo que se puede verificar es si se está cobrando el precio que está en la góndola y sacarle una foto si no es así". Otro caso posible es que haya un faltante en la góndola. "Allí también se puede sacar una foto y hacer una denuncia en la Dirección de Defensa del consumidor provincial y nacional para que ellos también puedan hacer las sanciones en el caso que se verifique". Mientras más personas denuncien, más fácilmente avanzará el caso.

Escuchá la nota completa acá.