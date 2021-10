La medida del Gobierno que podría traer un grave problema para los consumidores

En una medida contra la inflación, el flamante titular de la Secretaría de Comercio Interior, Roberto Feletti, se reunión con empresarios de supermercados e hipermercados, y les planteó congelar los precios de 1.240 productos por 90 días. Esto ocurrió un día después de que el presidente, Alberto Fernández, se juntara con el sector y no mencionara nada al respecto. Sobre la propuesta opinó el economista Carlos Burgueño y dijo que a su entender sólo generará desabastecimiento.

El congelamiento de precios será hasta el 7 de enero en productos de higiene, limpieza y alimentos y los valores se retrotraerán al 1 de octubre. "Si tenés espacio en la tarjeta, arrancá este fin de semana a comprar lo que necesites para las fiestas", dijo Burgueño al comenzar su columna en MDZ Radio.

El especialista expresó que el Gobierno tenía 2 opciones: "soltar los precios y perder las elecciones o tomar esta medida y patear el problema para el año que viene". Sin embargo, aseguró que desde su punto de vista, esta decisión fracasará. Es que "a las empresas no les gusta perder plata, no están para eso. Salvo que te garanticen que la plata que vas a perder hoy la vas a ganar en febrero, algo que no está en los planes del Gobierno. Entonces, sin dudas, van a empezar a faltar productos".

Burgueño continuó opinando que "el problema de la teoría económica argentina es que ya está todo inventado, sobre todo estas medidas (de congelamiento de precios) que se han aplicado en momentos complicados y no han dado resultados. Más cuando las decisiones no son fruto de una negociación".

"Yo banco un acuerdo de precios como este que propone Roberto Feletti, si me dicen que estamos yendo a algún lado, que esto es transitorio. En cambio de esta manera sólo vamos a una contracción del gasto, a una emisión y a una serie de medidas económicas inconexas, para que les vaya bien en las elecciones sin pensar en que hay un mañana. Esto no es parte de un plan, no puede ser un plan económico", concluyó.