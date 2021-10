Desde la comunicación no verbal, quiénes ganaron y quiénes perdieron el debate de candidatos

Los candidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires debatieron el miércoles por primera vez desde el inicio de la campaña para las elecciones legislativas 2021. El youtuber, abogado y profesor de Oratoria Jurídica, Franco Pisso, analizó sus gestos y comportamientos y determinó en MDZ Radio quiénes fueron los ganadores y perdedores de la noche.

En base a la oratoria, Pisso analizó a María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio), Leandro Santoro (Frente de Todos), Javier Milei (La Libertad Avanza) y Myriam Bregman (FIT), y determinó que los dos primeros "fueron los que más se lucieron desde la comunicación, independientemente de que desde las ideas son ya conocidos. Milei, en cambio, estaba incómodo y nervioso".

Según el especialista en oratoria, el candidato de Libertad Avanza transpiraba y no terminaba las palabras. Además, observó una particularidad que va en contra de lo que pregonó durante la pandemia: "Entró con el barbijo y los otros no. Yo pensé que era una estrategia discursiva para generar un impacto, que tenía algo preparado al respecto. Pero no, después se lo sacó y ahí me di cuenta de que su debate estaba improvisado".

Javier Milei en el debate de candidatos que se transmitió por la pantalla de TN.

En cambio, "Santoro y Vidal estaban más preparados, sabían muy bien vista cuál era la metodología de debate. Los dos fueron los que propulsaron los temas en los 6 minutos que tenían libres. Eso tiene que ver con la preparación, dedicaron un tiempo para armarlo. Claro que esto está relacionado con el grupo que está detrás, que los está coacheando".

"A Santoro lo vi muy sólido. Se nota la militancia, cuando ya debatiste muchas veces tenés argumentos para salir airoso de situaciones. Es normal que suceda". Sobre Bregman dijo que notó que iba "acomodándose a lo que dictaba el debate, sin ser ni la mejor ni la peor".

Otra de las observaciones que hizo Pisso fue que Vidal se tropezó en cámara al ingresar. Pensó que esto iba a condicionar su exposición, "pero no".

Consultado sobre cuánto pesa para el candidato que suceda algo como lo que le pasó a Vidal, el experto en oratoria resaltó: "Pesa mucho, porque no hay tanta distancia entre lo que vos pensás y lo que decís. Para el espectador no, se olvida rápidamente. Pero para quien debate sí, por eso es bueno llegar antes, hacer la prueba de sonido con tiempo y no encontrarse con nada nuevo sobre la hora".

Miriam Bregman esquivó el saludo de Javier Milei en el debate de candidatos.

Sumado a esto, Pisso destacó que Bregman y Milei dijeron de lado a un público muy importante, que es el que está en las redes. De hecho, no compartieron nada en sus cuentas, mientras que en las de Vidal y Santoro había constantemente contenido extraído de las exposiciones y miles de reposteos. "Ahí es donde se empieza a ganar o perder el debate desde las redes. Ellos dejaron todo al libre albedrío".

Conclusión: ganadores y perdedores

Por todo esto, el entrevistado dijo que desde su punto de vista los grandes ganadores del debate, en relación a la oratoria, fueron Santoro y Vidal. Mientras que el gran perdedor fue Javier Milei. Para justificar eso último comentó que seguramente al candidato de Libertad Avanza "le dijeron como estrategia que vaya en búsqueda de los votos liberales que tiene Cambiemos, para eso le pidieron que sea más moderado, similar a López Murphy o a Rinaldi. Entonces él se mostró moderado pero incómodo en esa condición forzada. Fue un error, en mi opinión. Todos esperábamos que arrancara gritando y no lo hizo".

"Lo peor que se puede hacer es poner en riesgo la credibilidad. Milei tuvo suerte de que este debate no sea cerca de las elecciones, eso será lo único que haga que la gente vuelva a confiar en él. Porque se va a centrar, probablemente, en el próximo debate lo veremos mucho mejor", concluyó.