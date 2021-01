Toque de queda: "Hay que sumar otras medidas para evitar el fracaso"

La aplicación de un toque de queda nocturno debería estar acompañada de otras medidas tendientes a detectar y controlar con mayor eficacia los rebrotes de coronavirus, a la vez que las autoridades sanitarias tendrían que pensar en estrategias focalizadas por sectores basándose en indicadores epidemiológicos, tratando de evitar el regreso al confinamiento estricto, consideró la médica Ángela Gentile, jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, de la ciudad de Buenos Aires.

En comunicación con MDZ Radio, Gentile explicó que ante un escenario de rebrote de casos, como sucede actualmente en la Argentina, es importante “tener claro qué factores influyen en la magnitud” de esa explosión de contagios: “Saber que la falta de cumplimiento de protocolos, llámese fiestas nocturnas o aglomeraciones, no solo se da de noche sino que también ocurre de día. Por ende, más que ser coercitivos, hay que trabajar más en convencer sobre la importancia del cumplimiento de los protocolos”.

“Una medida restrictiva no la podemos mantener demasiado tiempo; en cambio, una comunicación adecuada y unos controles que ayuden entender la situación, permitirán tener mayor impacto a mediano plazo”, añadió. En ese sentido, consideró que cualquier medida restrictiva “tiene que ir acompañada de un programa Detectar muy fuerte en el que se trabaje la identificación de casos y el rastreo de contactos”, como así también “entender la realidad local, porque cada autoridad de jurisdicción sabe bien cuáles son las mejores medidas en su distrito para acompañar el cumplimiento de los protocolos”.

Haciendo hincapié en la importancia de la sectorización, Gentile subrayó que la estrategia sanitaria no debe apoyarse exclusivamente en una sola medida coercitiva, “porque a la corta puede que impacte pero no se podrá mantener en el tiempo”, y enfatizó: “Es muy complicado volver a la Fase 1 y no creo que estén dadas las condiciones. Por ende, se necesitan controles más horizontales y que estén acompañados por una buena campaña de comunicación focalizada por grupos de edad, y con un fuerte programa Detectar”.

Por otra parte, la especialista remarcó la necesidad de fomentar la vacunación contra el coronavirus, y destacó el trabajo de la Anmat como garante de la efectividad de las vacunas, más allá de los cuestionamientos hacia la Sputnik V: “Si está aprobada, se puede aplicar con confianza. Tenemos que separar lo que es la vacunación de cualquier situación ideológica, porque puede generar desconfianza y aumentar la reticencia a vacunarse. Hay que confiar en que estas vacunas son aprobadas por las entidades regulatorias”.

Escuchá la entrevista completa acá.