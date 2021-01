Con matices, el campo cuestiona al Gobierno por las medidas restrictivas

Pese a las diferencias en cuanto al paro de 72 horas anunciado para la semana próxima, las entidades que conforman la Mesa de Enlace coinciden en cuestionar al Gobierno nacional por la falta de diálogo y las medidas unilaterales que perjudican al sector agropecuario.

Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), justificó en diálogo con MDZ Radio la decisión de acoplarse a la huelga agropecuaria: “Lo mejor que creímos fue anunciar un cese de comercialización para calmar los ánimos, que no haya un escalonamiento de conflictividad y poder dialogar con el Gobierno en una mesa y no por los medios, porque empezamos a arengar a las tribunas y eso termina mal”.

También rechazó las últimas declaraciones del presidente Alberto Fernández respecto a la presunta necesidad de cerrar las exportaciones de maíz: “Es mentirle a la gente. Recordemos que el 12% del maíz en bruto se lo dejamos al Estado para que lo administre; además que los productores nunca recibimos dólares, sino pesos reducidos por el descuento de las retenciones, y compramos insumos dolarizados”.

“Un kilo de carne en Alemania cuesta 40 euros, diez veces más caro que en la Argentina, donde sale 8,20 dólares. No comparemos cosas engañosas”, añadió en referencia a la comparación que realizó Fernández sobre los valores de los cortes cárnicos en el país, el principal justificativo del Gobierno para limitar las exportaciones.

En ese sentido, Achetoni remarcó las verdaderas intenciones del Ejecutivo: “Hoy se desnuda que (las medidas) no eran para proteger la posibilidad de alimentación para los animales, sino que querían que caiga el precio y que beneficie al sector de producción cárnica. La ambición del Gobierno es que el precio de la carne llegue barato a la góndola, cosa que es imposible de reflejar”.

La otra vereda

Por otro lado, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, indicó en MDZ Radio el motivo por el que esa entidad rural no se adhirió al paro dispuesto por los demás miembros de la Mesa de Enlace: “Creemos que no hay un contexto apropiado para una medida de fuerza. Si bien hay motivos de sobra en el reclamo, el ámbito social de la Argentina es muy delicado y consideramos que una medida de fuerza frente a otro cuestionamiento no es el modo”.

“No es una medida favorable al Gobierno, sino a favor de lograr un consenso”, añadió.

De todos modos, Iannizzotto también cuestionó a la gestión de Fernández: “El intervencionismo del Gobierno es totalmente inapropiado y por eso hemos pedido una reunión con el Presidente y su grupo económico para conciliar normas políticas que favorezcan la producción y cuiden el bolsillo del ciudadano”.

“En muchos aspectos el diálogo ha existido, pero luego las medidas son unilaterales y en forma aislada”, resaltó.

