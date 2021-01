Errores y aciertos de Alberto Fernández en su visita a Chile

Para analizar el discurso que dio el presidente, Alberto Fernández, en el Foro Económico Mundial, más la visita oficial a Chile, donde se reunió con el primer mandatario nacional de ese país, pero también con líderes de la oposición y con empresarios, en MDZ radio hablamos con el consultor político, Carlos Fara.

Alberto Fernández participó del Foro Económico Mundial de Davos, y dio un breve discurso que para Fara "fue en la línea de lo que el Presidente viene marcando hace bastante: aquello de que el capitalismo es una cosa frágil que no pudo desestabilizar a un virus más su discurso sobre el grupo de Puebla. Viene marcando sistemáticamente esa posición crítica hacia el capitalismo, incluso en la visita a Chile habló de un capitalismo más humanizado, un poco la línea que también señala el Papa".

De todos modos aquellas críticas que marca Alberto Fernández son a las formas o a sus consecuencias, no al sistema capitalista en sí porque también se reconoce que es el más viable en estos tiempos. De hecho, "esa misma es la posición de la Iglesia", argumentó Fara.

¿Cómo nos ven en el resto del mundo para los negocios?

En el mundo no tenemos una imagen positiva, "porque Argentina viene estancada". "Hay una serie de indicadores sobre cómo está en crecimiento, con la inflación, con la pandemia, con los niveles de pobreza, etc que no son buenos. Así queda en el mundo", se explayó.

Desde su opinión, Fara resaltó que "el Presidente cuando asumió de alguna manera se quiso bogar el trabajo de construir un trabajo de liderazgo a nivel regional, con el grupo de Puebla. Pero con las dificultades económicas, sanitarias y políticas que tiene Argentina es muy difícil que Alberto Fernández pueda proyectar, por lo menos a nivel regional, algún tipo de liderazgo".

Finalmente, sobre la visita a Chile, Fara opinó que como gesto general fue muy positiva. Pero también "se mete en cuestiones de la política local: no haber llevado al gobernador de Mendoza, el hecho de que sí se charló de Venezuela, pero Alberto Fernández lo negó en público. Además de que Alberto Fernández fue a Chile con un canciller cuestionado, incluso por el mismo presidente. Desprolijidades a mi gusto".