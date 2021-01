Qué otras enfermedades traerá el coronavirus según un especialista

En el programa Dïas de Enero hablamos con el médico Carlos Regazzoni, quien fuera titular del PAMI durante la gestión de Mauricio Macri. Nos dio su visión de la pandemia y el manejo de las medidas sanitarias frente al avance del coronavirus, desde la propia cuarentena hasta la campaña de vacunación y las consecuencias que puede traer cometer errores en estas instancias.

Para Regazzoni la forma como que se aprobó la Sputnik V no es la adecuada, pero "era la que había, porque no contaremos con otra vacuna hasta la de AstraZeneca, a la cual podremos acceder recién en abril y no podemos esperar ese tiempo. Teníamos que salir a vacunar a todo el mundo ahora".

De cualquier modo señaló que a partir de esta aprobación surgieron inconvenientes prácticos, que el Ministerio de Salud "deberá ver cómo los resuelve". En ese mismo sentido ejemplificó: "Salieron a festejar que la toxicidad era del 1%, yo dije que era imposible ese número, y ahora resulta que está siendo de más del 4%. No hay que ser triunfalistas, hay que ser prácticos. Es la vacuna que hay, y hay que ponerla".

Para Regazzoni la vacunación debería ser obligatoria. "Entendamos la magnitud de lo que tenemos por delante, no estamos frente a una gripe. Estamos hablando de una enfermedad que tiene del 0.5 al 1 % de mortalidad y que está devastando los países de Europa, no sólo desde lo sanitario sino también desde lo social y económico, y Argentina no tiene capacidad de responder a eso. De hecho ya estamos entre los 10 países con mayor cantidad de muertos por habitantes del mundo".

Para el médico el coronavirus va a terminar siendo endémico en determinados países y marcó que "cuando las enfermedades se acantonan en un país provocan efectos sociales muy deletéreos, inclusive en el resto de la patología infecciosa". Así, opinó que "en Argentina debemos esperar que aumente la incidencia de tuberculosis, sífilis, gonorrea y sarampión, porque se están deteriorando las condiciones generales de vida y las sanitarias". En ese mismo sentido insistió en que para evitar esto "hay que vacunarse".

Carlos Regazzoni, médico y ex titular del PAMI.

La campaña de vacunación y la cuarentena

Para Regazzoni "vamos muy lento" en esta campaña de vacunación que lleva 17 días y tiene a 150 mil personas inoculadas. "A este ritmo estamos 20 años para vacunar a toda la población, mínimo hay que vacunar 10 veces más que ahora". Además, señaló que también hay que tomar otras medidas muy fuertes, "porque todo el descontrol que está habiendo ahora, por ejemplo en los balnearios o en la zonas de la costa, va traer consecuencias".

Regazzoni entiende que las decisiones respecto de la cuarentena no deben estar en manos de los gobiernos provinciales o municipales, porque "no funcionan los sistemas descentralizados". "Esta enfermedad desafía a la gente que más sabe en el mundo. Es muy difícil que un municipio o una provincia tenga las capacidades técnicas como para poder juzgar esto. Deben ser decisiones por lo menos nacionales, porque se necesita gente muy formada que en Argentina, si hay, hay muy poquita".

Finalmente, el ex titular del PAMI dijo que no se puede hacer estrategia económica sin una estrategia sanitaria, "no hay que hacer una negociación entre una y la otra". Y reiteró que "hay que tener un comité multidisciplinario para tomar todas las decisiones, porque la realidad económica se termina imponiendo".