En el entorno de Sagasti se burlan de "una actitud infantil" de Suarez

Ayer se desató una polémica entre opositores y oficialistas locales por dos obras que Mendoza llevará adelante. Se trata del acueducto ganadero a La Paz y de un sistema cloacal para el Valle de Uco. La riña, que fue a través de las redes sociales se generó entre la ex senadora Patricia Fadel y el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez.

Patricia Fadel fue quien anunció a través de su cuenta de Twitter que esas obras se concretarían. La funcionaria es miembro del Consejo de Administración del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (Fffir), el organismo administra fondos para obra pública.

Textualmente, Fadel publicó: "El lunes aprobamos en el Fondo Fiduciario Federal por gestión Anabel Fernández Sagasti la factibilidad para las obras del Acueducto Ganadero La Paz y una obra muy anhelada para Tunuyán y Tupungato el Sistema Integral de tratamiento de líquidos cloacales".

Rápidamente el gobernador de la provincia de Mendoza salió al cruce: "Luego de gestiones realizadas desde hace tiempo, la Provincia logró la aprobación de un crédito por parte del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) para la construcción del Acueducto Ganadero La Paz".

Patricia Fadel, miembro del Fffir.

Sobre esto, en MDZ radio hablamos con Fadel quien dijo: "Me llama la atención que el gobernador tenga reacciones infantiles en esa situación. Yo no hice alusión sobre de quién era la obra, dije que gracias a que ella (Anabel Fernández Sagasti) había interferido pudimos poner el carpeta las dos obras que necesitábamos".

En ese mismo sentido, la funcionaria opinó que, a su entender, "el gobierno tiene poco para mostrar, porque no ha habido gestión real. Entonces estas situaciones hacen que sientan que es un logro al menos para contar". "Por eso reaccionó de esa manera Suarez, lo cual me parece infantil y de poca autoridad, porque un gobernador no se pone a discutir estas cosas en redes sociales. Es de niños", sentenció.

Más tarde hablamos con el ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgró, quien aclaró que "el proyecto lo tenemos en calidad de ejecutivo, lo que quiere decir que está terminado en todos sus estudios". "El del acueducto se hizo entre los equipos de Ganadería, Irrigación y del Ministerio de Infraestructura, cuando Cornejo era gobernador. Mientras que la planta potabilizadora con sede física en Tunuyán es un proyecto que realizó el gobernador Suarez con su equipo de Ingeniería, en este caso de Aysam y del Ministerio de Energía", detalló.

En ese mismo sentido, el titular de la cartera de Infraestructura Pública comentó que "desde hoy estamos trabajando para poder licitar estas obras" y dijo que pretenden que esto se de en el primer trimestre de 2021.

Mario Isgró, ministro de Planificación e Infraestructura Pública.

Concretamente sobre la polémica entre Fadel y Suarez, Isgró opinó que "cada vez que desde la función pública se piensa en una obra, en producción de empleo, el fin principal es el mendocino. Es importante que a quien le toque gobernar trabaje con una política de Estado que no se frene nunca, sean cuales sean los colores políticos. Sino se termina perjudicando a la gente".

Finalmente, Fadel e Isgró terminaron coincidiendo en un análisis similar. Ella dijo que "no importa quién lo gestione, lo importante es que haya obras para Mendoza". Mientras que el ministro opinó que "lo importante ahora no es quién grite un gol, sino que se liciten pronto ambas obras y lleguen a buen puerto".