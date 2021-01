Precios Cuidados y Precios Máximos: esta es la diferencia

Luego de conocerse que ya rige la lista de productos del programa Precios Cuidados y que continúa Precios Máximos, analizamos la medida con el economista Carlos Burgueño. El especialista dijo que no es una decisión que termine con la inflación del país, pero aún así la celebró.

"En Precios Cuidados algunos de los artículos son yerbas, gaseosas y cervezas de primeras marcas, también artículos de consumo masivo", dijo Burgueño. En esta nota podrás ver la lista completa que rige.

En cuanto a Precios Máximos, el economista detalló que "se van a permitir precios como tope de incremento en el listado del 5% y habrá 50 categorías de productos premium" y aclaró que "los productos que salen de Precios Máximos entran a Precios Cuidados con un tope de 8%".

No hay ningún artículo de Precios Cuidados que desaparezca. "Están las marcas principales en cada uno de los productos", observó el especialista. Sobre ambos programas, Burgueño opinó que "no es la solución para la inflación ni mucho menos. La inflación no va a parar por estas medidas, que son de la microeconomía y no de la macro, pero ayudan a la gente y eso está bien".

Además, señaló que "la otra parte del acuerdo es que el producto esté en la góndola" y dijo que si alguno falta la gente debe denunciarlo, en primer lugar ante la Secretaría de Comercio, pero también en medios públicos: "No hay nada peor para una marca que la mencionen en un medio de comunicación negativamente".

Las cadenas de supermercados pueden adherir a estos programas de forma voluntaria, lo cual fue aprobado por el especialista. "Si las cadenas no adhieren es respetable, Precios Cuidados debe ser algo voluntario y no tienen que ser perseguidos por eso, a lo Moreno. Pero también el supermercado debe saber que la gente los puede elegir o no, en base a esto", concluyó.