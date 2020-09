Ampros en la caravana: "El gobierno no nos dice cuál es el plan B"

Los profesionales de la salud nucleados en AMPROS realizaron "la caravana del chaquetazo", desde las 13 hs. en los Caballitos de Marly. Los reclamos son por mejoras salariales y en las condiciones laborales, principalmente, pero también se quejan de que el Gobierno no los invita a participar de la toma de decisiones frente a la pandemia.

En medio de la protesta, nos atendió la titular del gremio AMPROS, Claudia Iturbe, quien dijo que la adhesión al "chaquetazo" ha sido muy buena. "Hay muchísimos autos y compañeros, es una emoción para nosotros", manifestó.

Los motivos de esta manifestación que detallaron en la convocatoria fueron la reapertura de comisión negociadora, una discusión de aumento salarial a personal de planta, contratos y prestaciones y el cronograma de pases a planta, entre otros. Pero Iturbe dijo que el principal factor de lucha es que "el Gobierno no nos escucha".

Desde AMPROS aseguraron que el personal de salud siente "angustia, presión, desesperación, falta de escucha y nos encontramos sin poder saber cuál es el plan B de este Gobierno".

"Lo más importante para nosotros, en referencia estos reclamos, es que no entienden qué es un gremio. Nosotros representamos justamente al talento humano de esta pandemia, por lo tanto sabemos de política en recursos humanos y deberíamos estar integrando la tomas de decisiones", sentenció Iturbe.

"Por esto tenemos que salir a gritar", manifestó la gremialista. "Nosotros venimos hablando desde antes de la cuarentena, diciendo que había que respetar el 14 por 14 para cuidar al equipo, que debían testear a la gente, pasar a planta a los profesionales precarizados. Pero no nos escucharon", completó.

Iturbe asegura que las autoridades provinciales les apagan los teléfonos y no los quieren atender. "El error de este Gobierno es no querer sumarnos, cuando buscamos colaborar".

Desde su óptica, la profesional aseguró que el sistema de salud del Gran Mendoza está colapsado, "no hay respuestas para las camas de terapia ni para las de internación. Tenemos compañeros internados en los consultorios, porque no hay lugar".

Ante esta situación, desde el gremio aseguran que lo ideal es restringir las actividades 15 y 15: "Deben ir cerrando y abriendo. Entiendo que la condición económica será quizás más grave de la pandemia, pero es necesario bajar los casos. Piensen que estamos viendo el reflejo de hace 14 días, por lo tanto esto va en aumento". "Qué va pasar?", se preguntó.

En cuanto a parte de la sociedad que valida estos reclamos, pero asegura que no es el momento adecuado, Iturbe respondió que "estos pedidos no son de ahora, los venimos haciendo hace más de 5 años. Salimos de un gobierno que achicó el gasto público en Salud, cuando ésta es una inversión, no un gasto". "Estamos luchando para que la Salud le llegue a todos, aún a quienes se quejan de esta protesta", concluyó.

La entrevista completa, acá.