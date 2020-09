Director del Hospital Universitario: "La mayoría del personal de salud se contagió fuera del trabajo"

En el programa No Tan Millennials hablamos con Jorge Juri, director del Hospital Universitario, ante la crisis sanitaria que atraviesa nuestra provincia.

"El hospital está casi al límite de su capacidad. Tenemos 29 camas de internación en sala común, la ocupación que promedia es del 75%", detalló Juri.

El director del Universitario confesó que "el sistema se saturó desde el inicio, con pacientes leves, pero no son los que hoy estresan el sistema". "El personal de salud que se infectó no lo hizo atendiendo a pacientes Covid, sino que la gran parte se contagió en su ámbito no laboral", sentenció.

"El personal de salud que se infectó no se infectó atendiendo a pacientes Covid, se infectó en una gran parte en el ámbito no laboral"#EnLinea > Jorge Juri, director del Hospital Universitario



Ahora en 105.5 FM | https://t.co/Pnlxs9qMQ6 pic.twitter.com/pRHXKrywZU — MDZ Radio (@mdz_radio) September 9, 2020

Tajante con sus declaraciones, Juri también aseguró que el problema en el ámbito de la salud no es por la pandemia, sino que lo que esta hizo fue sólo poner en evidencia el estado sanitario de nuestra provincia y del país.

"Nosotros nos estamos preparando para una situación peor, todavía no llegamos a la condición más grave del sistema de salud. Todavía podemos estar en una situación de colapso", concluyó el médico.

La entrevista completa, haciendo clic en este enlace.