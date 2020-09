¿Dónde vivirá ahora Lázaro Báez?

Luego de los incidentes ocurridos ayer con el empresario Lázaro Báez, quien no pudo ingresar a cumplir su arresto domiciliario en un country de Pilar por acciones de los vecinos, hablamos con el periodista acreditado en judiciales Sergio Farella, sobre las opciones que barajan sus abogados.

Farella confirmó en Uno Nunca Sabe que Báez va a cambiar de domicilio para cumplir el arresto domiciliario. "En breve lo van a proponer sus abogados en una audiencia con el Tribunal vía Zoom", detalló el periodista.

Ahora el punto es qué domicilio sugieren y qué dice el Tribunal. En ese sentido, el especialista dijo que "si hay algo que no le falta a Lázaro son propiedades. Aunque están todas embargadas no le impiden hacer uso de las mismas, lo que no puede es transferirlas".

Báez cuenta con viviendas en la Costa Atlántica, en el sur del país, en la provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal.

Vecinos del country Aires del Pilar impidieron el ingreso del móvil que trasladaba a Lázaro Báez.

Respecto de la causa judicial y esta medida, Farella explicó que "por más de que cause indignación, hay que decir que corresponde el arresto domiciliario, porque la ley es clara cuando dice que son 2 años de preventiva como máxima, extensible por uno más".

La causa del empresario no tiene condena y tiene un juicio en proceso que no está pronto a finalizar. "En el juicio por la ruta del dinero K en días cumplirá 2 años de duración y se prevé que podría tener sentencia para principios de 2021, si todo sigue su curso normalmente", comentó el periodista.

Respecto de la medida de arresto domiciliario, Farella detalló que se generó una disputa: "La Cámara Federal de Casación Penal, que es una instancia superior, dijo que tiene que salir con domiciliaria y sin fianza, tal como ocurrió. El Tribunal, por su parte, que es el que lo tiene a disponibilidad, ayer cuando firmó la domiciliaria dijo que ´lo hacemos porque nos lo ordena nuestro superior primero, pero estamos en total discrepancia".

